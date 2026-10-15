¿Qué es el ‘manspreading’ y por qué la CDMX busca sancionarlo? Esta es la propuesta de Morena contra esta práctica

Nueva iniciativa de Morena contra el 'manspreading' Alma Delia Navarrete Rivera, diputada de Morena, busca reconocer el ‘manspreading’ como una forma de violencia contra las mujeres y la comunidad.

Morena ha propuesto modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias con el propósito de reconocer el ‘manspreading’, práctica mayormente realizada por hombres en el transporte público que invaden asientos contiguos al separar demasiado las piernas; la iniciativa estaría incluida en la categoría de violencia en la comunidad.

La diputada Alma Delia Navarrete Rivera está al frente de la propuesta y, aunque no considera multas ni cárcel por la práctica señalada, sí plantea obligaciones para las autoridades federales, estatales y municipales.

Morena busca sancionar el ‘manspreading’: ¿qué es y por qué se le considera problemático?

La práctica conocida como manspreading combina las plabras en inglés man (hombre) y spreading (extenderse), ahora definida por la propuesta de la diputada Alma Delia Navarrete Rivera como: “ocupar de manera desproporcionada con la apertura excesiva de piernas u otras posturas corporales que generen incomodidad, intimidación o limiten el uso del espacio público”, en términos más simples, la clásica postura de “abrir demasiado las piernas” en el transporte que mexicanos y mexicanas utilizan día a día.

El término se asocia principalmente a los hombres al ser la población que realiza la práctica con mayor frecuencia en sectores públicos, reduciendo el espacio disponible para otros pasajeros o pasajeras; la problemática que esta costumbre ha generado en la comunidad, llevó el debate más allá de una cuestión de modales: la iniciativa busca resolver cómo se distribuye y respeta el espacio compartido.

A su vez, la discusión tiene una dimensión de género relacionada a la modalidad específica de acoso sexual en espacios públicos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, la cual establece obligaciones para desarrollar políticas dirigidas a tener espacios y transportes públicos libres de violencia contra mujeres, adolescentes y niñas.

Debido a que el manspreading también podría considerarse como un acto de intimidación o invasión, incluso si la intención de la persona no es agredir, el debate se dirige a establecer reglas básicas de convivencia, accesibilidad y respeto en lugares que miles de personas utilizan diariamente, evitando malentendidos entre personas pasajeras y promoviendo el sano traslado.

¿Qué propone la iniciativa de Morena contra el ‘manspreading’ en México?

La propuesta presentada por Alma Delia Navarrete Rivera, diputada federal de Morena, pretende incorporar la llamada “expansión e invasión masculina en el transporte público” dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, específicamente en la modalidad de violencia en la comunidad.

Según lo informó el periodista Juan Ortiz mediante su cuenta oficial en redes sociales, la iniciativa de Navarrete Rivera no plantea multas ni penas de prisión, sino que su propósito es visibilizar la conducta e impulsar medidas preventivas, tales como señalizaciones y campañas informativas por parte de las autoridades federales, estatales y municipales.

🗳️📌 PROPONEN CONSIDERAR LA "EXPANSIÓN E INVASIÓN MASCULINA EN EL TRANSPORTE" COMO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES La diputada de Morena Alma Delia Navarrete Rivera presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. Busca incorporar la llamada “expansión e invasión masculina en el transporte público” dentro de la categoría de violencia en la comunidad. La propuesta define esa conducta como: Ocupar de manera desproporcionada con la apertura excesiva de piernas u otras posturas corporales que generen incomodidad, intimidación o limiten el uso del espacio público. La iniciativa no considera multas ni cárcel. Pero si plantea obligaciones para las autoridades federales, estatales y municipales. Como señalamientos, campañas de información y medidas preventivas en transporte público y espacios colectivos para evitar estas conductas. — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 6, 2026

México no es el primer país en abordar este problema, ya que ciudades como Madrid en España o Nueva York en Estados Unidos, han utilizado señales y campañas en el transporte público para pedir a las personas usuarias que respeten los asientos contiguos y eviten extender las piernas o colocar sus pertenencias de manera que impidan a otras personas sentarse.

Estas medidas buscan modificar hábitos mediante mensajes de convivencia, reconociendo al transporte público como un espacio común en el que la comodidad individual no debería imponerse sobre el derecho de las demás personas a utilizarlo.