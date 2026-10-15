Sheinbaum informa que la CNDH investiga posibles abusos policiales durante marcha en Jalisco y reitera revisión de proyectos hídricos

Sheinbaum informa que la CNDH investiga posibles abusos policiales durante marcha en Jalisco revisión de proyectos hídricos (Andrea Murcia Monsivais)

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya realiza investigaciones sobre presuntos abusos policiales durante una marcha en Jalisco, mientras que el Gobierno federal revisa dos proyectos relacionados con el tema hídrico para determinar su viabilidad técnica y los recursos que podrían destinarse a su desarrollo.

En relación con los señalamientos sobre el actuar de los cuerpos de seguridad durante la movilización, la mandataria explicó que la CNDH inició las indagatorias luego de que ella solicitara revisar los hechos. Las investigaciones abarcan desde el uso de agua y gases durante la marcha hasta la detención de jóvenes que, de acuerdo con sus declaraciones, fueron principalmente golpeados.

“CNDH está haciendo ya su trabajo en Jalisco y Secretaría de Gobernación, pues, acompañen lo que sea necesario en el marco de sus atribuciones”, señaló.

Sheinbaum indicó que la Secretaría de Gobernación dará acompañamiento en los asuntos que correspondan a sus facultades, mientras la Comisión desarrolla sus propias investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Analizan dos proyectos de infraestructura hídrica

Igualmente, informó que sostuvo una reunión con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la que le fueron presentadas dos propuestas de proyectos hídricos para Jalisco.

Sin embargo, precisó que solicitó una revisión técnica más amplia antes de tomar una decisión sobre las iniciativas, con el propósito de conocer sus alcances, viabilidad y requerimientos financieros.

La mandataria recordó que el gobernador de Jalisco le había planteado el tema durante una visita que realizó previamente a la entidad. No obstante, subrayó que necesita conocer a detalle los planteamientos técnicos y determinar qué recursos podría aportar el Gobierno federal.

“Yo espero que esta semana ya tengamos todo el análisis y que ya podamos dar información a los habitantes de Jalisco”, expresó.

La Presidenta señaló que, una vez concluida la evaluación, se contará con mayores elementos para dialogar con el gobernador y definir los siguientes pasos respecto a los proyectos.