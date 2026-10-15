Anuncian plan de fortalecimiento de seguridad para Morelos

México prepara plan para reforzar la seguridad en Morelos (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

Mediante la coordinación entre las autoridades estatales y federales, el reforzamiento de las corporaciones de seguridad y una mayor cercanía con la población, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México trabaja en una estrategia para fortalecer la seguridad en Morelos.

La mandataria explicó que solicitó a los responsables del proyecto presentar, en un plazo de un mes, un plan integral que detalle las acciones previstas, los recursos necesarios y la forma en que el gobierno estatal y la Federación contribuirán a su implementación.

“Estamos trabajando en ello, les pedí que en un mes nos viéramos nuevamente para que me presenten todo el plan, cuántos recursos se necesitan y ver de qué manera aporta Morelos y también apoyamos nosotros para poder tener una mejor condición”, señaló.

Sheinbaum precisó que la estrategia contempla el fortalecimiento de la Fiscalía estatal, la Policía de Morelos y el apoyo de las fuerzas federales, además de acciones para estrechar la relación entre las autoridades y la ciudadanía.

Asimismo, adelantó que el Gobierno de México incorporará un equipo especial para la identificación de generadores de violencia presuntamente vinculados con grupos de la delincuencia organizada.

Estrategia enfocada en seguridad

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de implementar un plan similar al aplicado en Michoacán, la Presidenta aclaró que, aunque ambas estrategias comparten el objetivo de atender la inseguridad, el enfoque para Morelos estará centrado principalmente en el fortalecimiento de las instituciones y las acciones de seguridad.

Como ejemplo, recordó que el Plan Michoacán contempló una intervención integral que incluyó medidas de seguridad y acciones sociales, debido a las afectaciones que enfrentaban diversas actividades productivas en esa entidad.

En el caso de Morelos, explicó que la estrategia tendrá características propias y buscará reforzar las capacidades de las corporaciones encargadas de prevenir y combatir los delitos.

La mandataria también expresó su respaldo a la gobernadora Margarita González Saravia, a quien calificó como una buena gobernadora, y señaló que en la entidad ya existen diversos programas que forman parte de los esfuerzos para atender las necesidades de la población.

Definirán recursos y responsabilidades

Indicó que la próxima revisión permitirá establecer con mayor precisión las necesidades presupuestales y distribuir las responsabilidades entre el gobierno de Morelos y la administración federal.

La propuesta busca mejorar las condiciones de seguridad mediante el trabajo conjunto de las instituciones, la identificación de los principales generadores de violencia y el fortalecimiento de la presencia de las autoridades en las comunidades.

Por el momento, Sheinbaum no anunció un presupuesto específico ni detalló el calendario de implementación de las medidas. Señaló que esos elementos se definirán una vez que se presente y revise el plan completo.

Con esta estrategia, el Gobierno federal busca reforzar la coordinación con Morelos para atender los problemas de seguridad de la entidad, bajo un esquema adaptado a sus necesidades particulares.