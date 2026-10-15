Advierten senadores de Morena que soberanía no se negocia; llaman a la unidad nacional

Senador Antonino Morales rechaza sometimiento a intereses extranjeros

Senadores de Morena respaldaron la política exterior del gobierno federal y llamaron a mantener la unidad nacional así como a respaldar la conducción diplomática de la presidenta Sheinbaum, porque solo el pueblo de México determina su destino.

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Antonino Morales Toledo, afirmó que la política exterior se guía por una convicción clara: la soberanía no se negocia.

Frente a las presiones del escenario internacional--, sostuvo --el Estado mexicano actúa con serenidad y firmeza para defender los intereses del pueblo.

“México coopera con Estados Unidos en materia de seguridad, pero lo hace sin subordinación, con responsabilidad compartida y con la dignidad como bandera. Eso es cooperar como iguales”, expresó

Tras la comparecencia en el Senado del canciller, Roberto Velasco, Morales Toledo reconoció la protección consular y los resultados de México contra el fentanilo y los generadores de violencia.

Destacó avances concretos de esta corresponsabilidad: la reducción de 67 por ciento en los decomisos de fentanilo en la frontera sur estadounidense, la caída de 97 por ciento en los encuentros irregulares en la frontera norte, la captura de cinco integrantes de los más buscados por el FBI y el retiro de más de 35 mil armas de circulación.

Sin embargo, el legislador fue puntual al señalar que la corresponsabilidad debe ser de ambas partes.

Mientras México da resultados en la detención de generadores de violencia y en la incautación de drogas, Estados Unidos no avanza con la misma fuerza contra el tráfico ilegal de armas que llegan a nuestro territorio ni en la reducción del consumo de drogas entre su población.

DETENCIÓN DEL CROMO

En este contexto, el senador oaxaqueño destacó la detención este 14 de octubre de Iván “N”, alias “El Cromo” o “Cromo”, presunto líder del grupo criminal Los Cromos (célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación - CJNG) en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca

Reconoció la coordinación entre el Gobierno federal y el Gobierno estatal que permitió la detención “el Cromo” y refrendó su respaldo a la estrategia nacional de seguridad y al liderazgo de Salomón Jara y Omar García Harfuch.

El legislador zapoteco resaltó que la captura deriva de labores de inteligencia, investigación y colaboración entre instituciones federales y estatales.

Sostuvo que la paz se construye con instituciones firmes y con la participación de todas y todos. “El gobernador Salomón Jara Cruz ha entendido que la seguridad se atiende desde las causas, con cercanía y con justicia social. Este resultado confirma que el camino de la coordinación es el correcto”.