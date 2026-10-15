Explora Marybel Villegas posible candidatura por PT a Quintana Roo tras perder en contienda de Morena

Marybel Villegas en el registro para coordinadora estatal para Quintana Roo en junio pasado.

Marybel Villegas Canché, exaspirante de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, abrió la puerta a una posible candidatura con distintos actores y dirigentes partidistas, entre ellos Alberto Anaya, líder nacional del Partido del Trabajo (PT) luego de que no quedó como coordinadora estatal en esa entidad donde Morena se inclinó por Eugenio “Gino” Segura.

En medio de las inconformidades por la designación de Gino Segura como coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Transformación, Villegas Canché señaló que está valorando no registrarse en la convocatoria de Morena para competir por una coordinación municipal mientras explora alternativas antes de definir su futuro político.

“Estamos valorando no registrarnos en la coordinación municipal, que ahorita está esa etapa, y estamos platicando con varios líderes de partidos y, pues, obviamente, con el propio Anaya. Apenas me voy a platicar con él”, aseveró

El acercamiento con el dirigente nacional del PT, ocurre después de que Villegas Canché desconociera los resultados de las encuestas de Morena y cuestionara el procedimiento mediante el cual Gino Segura fue designado coordinador estatal, posición relacionada con la definición de la candidatura al gobierno de Quintana Roo.

Entrevistada en el Senado, Villegas Canché no confirmó si buscará la candidatura al gobierno de Quintana Roo por otra fuerza política, pero dejó abierta esa posibilidad al señalar que todavía sostendrá conversaciones y que hará un anuncio cuando tenga una decisión concreta.

“Hay pláticas que vamos a hacer. No quisiera yo comentar algo que todavía no hay, no hay nada”, respondió al preguntársele si su intención es competir por la gubernatura.

La exsenadora sostuvo que las mediciones difundidas por Morena el pasado 15 de septiembre no reflejan la realidad política de la entidad y criticó que le atribuyeran apenas cuatro por ciento de conocimiento público, pese a que, aseguró, fue la senadora más votada en su momento y cuenta con casi 25 años de trayectoria política.

También cuestionó la trayectoria de Segura, a quien identificó como un político de reciente incorporación a la actividad pública y con antecedentes en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Villegas Canché afirmó que no confía en que el proceso de selección de las coordinaciones municipales ofrezca resultados distintos, por lo que considera no participar.

En contraste, destacó que el PT ha informado que todavía realizará una encuesta, aunque reconoció que desconoce en qué etapa se encuentra ese procedimiento.

La posibilidad de que el Partido del Trabajo se convierta en una alternativa para sus aspiraciones permanece abierta, pero la exaspirante no confirmó que exista un acuerdo con esa fuerza política ni que Alberto Anaya le haya ofrecido una candidatura.

Además de los acercamientos partidistas, anunció que continuará recorriendo Quintana Roo para reunirse con militantes y escuchar el descontento de quienes rechazan la designación de Segura. La semana pasada visitó Chetumal y Felipe Carrillo Puerto.

La exsenadora también aseguró que Morena ha registrado una caída superior a 13 puntos porcentuales en el estado, que atribuyó a la inconformidad por el nombramiento, aunque no precisó la encuestadora ni la metodología de esa medición.

Por ahora, Villegas Canché mantiene abiertas las conversaciones políticas y no descarta ninguna ruta, mientras insiste en que no aceptará los resultados internos como una representación fiel de las preferencias en Quintana Roo.

“Soy una mujer congruente, que no me quedo callada, y lo que he manifestado lo digo y lo sostengo”, afirmó, sin adelantar cuándo anunciará una decisión definitiva sobre sus aspiraciones a la gubernatura.