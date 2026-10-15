Vacuna contra el VPH gratis en el IMSS: ¿Quiénes pueden vacunarse y en dónde la aplican?

Vacuna contra el VPH gratuita. Jornada de Vacunación contra el VPH a niñas de 9 a 11 años de edad en la capital mexiquense. (Cuartoscuro)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha una campaña nacional de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), con la finalidad de prevenir infecciones relacionadas con el desarrollo de distintos tipos de cáncer, principalmente el cervicouterino.

La jornada comenzó el 1 de octubre de 2026 y permanecerá vigente hasta el 31 de julio de 2027, ofreciendo la aplicación gratuita del biológico a menores de edad y personas que cumplan con los criterios establecidos por las autoridades sanitarias.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, la vacunación contra el VPH forma parte de las principales estrategias de prevención de enfermedades, debido a que algunos tipos de este virus pueden ocasionar lesiones precancerosas que, si no son detectadas y tratadas oportunamente, pueden evolucionar hasta desarrollar cáncer.

¿Quiénes pueden recibir gratis la vacuna contra el VPH en el IMSS?

La campaña nacional está dirigida principalmente a estudiantes de educación primaria, aunque también contempla a adolescentes que no fueron vacunados anteriormente y personas que presentan determinadas condiciones de riesgo.

De acuerdo con los lineamientos de vacunación, los grupos que pueden recibir gratuitamente la vacuna contra el VPH son los siguientes:

Niñas y niños de quinto grado de primaria: estudiantes inscritos en escuelas públicas o privadas que todavía no hayan recibido la vacuna correspondiente.

estudiantes inscritos en escuelas públicas o privadas que todavía no hayan recibido la vacuna correspondiente. Menores de 11 años no escolarizados: niñas y niños de esa edad que no asisten a una institución educativa.

niñas y niños de esa edad que no asisten a una institución educativa. Mujeres adolescentes de 12 a 16 años: quienes no cuentan con antecedentes de vacunación contra el VPH.

quienes no cuentan con antecedentes de vacunación contra el VPH. Hombres adolescentes de 12 años: siempre que no hayan recibido alguna dosis de esta vacuna durante campañas anteriores.

siempre que no hayan recibido alguna dosis de esta vacuna durante campañas anteriores. Personas que viven con VIH: hombres y mujeres de entre 11 y 49 años, quienes requieren un esquema especial de tres dosis.

hombres y mujeres de entre 11 y 49 años, quienes requieren un esquema especial de tres dosis. Niñas y adolescentes de 9 a 19 años: que se encuentren bajo un protocolo de atención por violación sexual.

Para la mayoría de los grupos contemplados, el esquema consiste en una sola aplicación de 0.5 mililitros por vía intramuscular.

Sin embargo, las personas que viven con VIH deberán recibir tres dosis: la primera al iniciar el esquema, la segunda dos meses después y la tercera a los seis meses de la primera aplicación.

¿Dónde aplican la vacuna contra el VPH gratis y cuáles son los requisitos?

Las personas que cumplan con los criterios establecidos pueden acudir a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) del IMSS, así como a centros de vacunación de otras instituciones públicas participantes en la campaña nacional.

La Secretaría de Salud también contempla brigadas de vacunación en escuelas primarias, unidades médicas del IMSS-Bienestar, centros de salud y otros puntos habilitados para ampliar la cobertura.

Para encontrar el módulo de vacunación más cercano, los interesados pueden ingresar a la plataforma oficial dondemevacuno.salud.gob.mx.

Dentro del portal deberán seguir estos pasos:

Ingresar al buscador de centros de vacunación. Seleccionar la vacuna contra el VPH. Elegir el estado y municipio donde desean recibirla. Indicar el grupo de edad correspondiente. Consultar los centros de salud disponibles y su ubicación.

Para facilitar el registro de la aplicación, se recomienda presentar la Cartilla Nacional de Salud. En el caso de menores de edad vacunados en escuelas, será necesario contar con el consentimiento informado de sus padres o tutores.

Las autoridades sanitarias señalan que la vacunación del Programa Universal es gratuita y está dirigida a la población elegible, independientemente de que cuente o no con derechohabiencia.

¿Hasta cuándo estará disponible la vacuna contra el VPH en el IMSS?

La campaña nacional comenzó el 1 de octubre de 2026 y concluirá el 31 de julio de 2027, por lo que las personas elegibles tendrán varios meses para acudir a los centros de vacunación.

La estrategia forma parte de los esfuerzos del sector salud para incrementar la cobertura de inmunización contra el VPH, principalmente entre niñas y niños, con el objetivo de reducir a largo plazo la incidencia de distintos tipos de cáncer relacionados con esta infección.