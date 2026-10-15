SEP defiende medidas para proteger a menores de los riesgos digitales

SEP

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que las medidas impulsadas por el gobierno federal para proteger a niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales buscan cuidar su salud física y mental sin vulnerar sus libertades ni sus derechos.

Durante la inauguración del foro estatal “La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”, realizado en San Luis Potosí, el funcionario explicó que el decreto publicado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo establece responsabilidades para las plataformas digitales, mientras que las autoridades educativas prevén restringir el uso de pantallas y dispositivos en los planteles escolares a partir del próximo 3 de noviembre.

El encuentro se realizó en el Auditorio del Centro de Negocios Potosí, con la participación del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, así como de docentes y estudiantes. Ahí, Delgado sostuvo que la protección de los menores de edad requiere la participación de las familias, las escuelas y las empresas responsables de los servicios digitales.

Responsabilidad de las plataformas

Delgado Carrillo explicó que las plataformas digitales utilizan inteligencia artificial, algoritmos y grandes cantidades de datos para personalizar los contenidos que muestran a sus usuarios, de acuerdo con sus interacciones. Por ello, señaló que el decreto establece obligaciones para identificar patrones de riesgo y alertar a las autoridades cuando sea necesario intervenir.

El secretario consideró que la orientación de madres, padres y docentes ya no es suficiente por sí sola, pues también debe revisarse cómo responden las plataformas a las preguntas de los usuarios más jóvenes y de qué manera sus sistemas pueden dirigirlos hacia contenidos o comportamientos peligrosos.

Entre los riesgos que deben atenderse mencionó el acoso, el abuso, la explotación y la violencia sexual, además de los discursos de odio, el extremismo violento y las expresiones que promuevan agresiones, particularmente en el entorno escolar. También incluyó las conductas ilícitas y la apología del delito.

Ante estos escenarios, llamó a estudiantes, maestros y familias a reconocer las consecuencias de la exposición a redes sociales y plataformas digitales cuando no existen mecanismos suficientes para clasificar los contenidos o regular el uso de los dispositivos.

Restricciones en las escuelas

El titular de la SEP señaló que las medidas de protección no deben interpretarse como acciones contra la libertad ni como una oposición general al uso de la tecnología. Afirmó que su propósito es priorizar el bienestar de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Delgado indicó que estas acciones responden a una preocupación que también existe en otros países y reiteró que la salud mental de los menores debe ocupar un lugar central en las decisiones relacionadas con el entorno digital.

En ese contexto, la restricción del uso de pantallas y dispositivos en los planteles escolares, prevista a partir del 3 de noviembre, forma parte de las medidas educativas dirigidas a reducir los riesgos asociados con su utilización inadecuada.

Estudiantes piden considerar sus necesidades

Durante el foro, estudiantes de la Secundaria Técnica Número 31 y de la Telesecundaria Damián Carmona, ambas ubicadas en la capital de San Luis Potosí, coincidieron en que limitar el uso de dispositivos digitales en las escuelas puede ser positivo, debido a que algunos alumnos los utilizan para actividades ajenas al aprendizaje.

Sin embargo, también señalaron que deben considerarse las situaciones en las que los teléfonos celulares permiten a los estudiantes mantenerse en contacto con sus familiares.

Betzabé Pérez Pérez, Margarita González Pantoja, Carlos Muñiz Moreno y Leonardo Barrios Chávez propusieron establecer reglas que permitan aprovechar la tecnología para actividades académicas, como realizar tareas, consultar información y desarrollar investigaciones escolares.

Sus planteamientos apuntaron a la necesidad de regular el uso de los dispositivos sin dejar de reconocer su utilidad dentro del proceso educativo.

Gallardo destaca inversión educativa

Por su parte, el gobernador de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, reconoció las acciones educativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó la construcción de planteles y espacios de formación en el país.

El mandatario estatal señaló que en San Luis Potosí se avanza con 530 nuevas escuelas y mencionó la implementación de un seguro de vida para estudiantes durante sus traslados entre sus hogares y los planteles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.

Gallardo sostuvo que estas acciones forman parte de los esfuerzos para fortalecer la educación y ampliar las condiciones de apoyo para los estudiantes.

Durante el encuentro, las autoridades y los participantes abordaron los desafíos que representa el uso de dispositivos digitales entre las nuevas generaciones, así como la necesidad de establecer medidas de protección que consideren tanto los riesgos de las plataformas como las posibilidades educativas de la tecnología.