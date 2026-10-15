Clara Brugada agradece a gobernadores que la acompañaron en su informe

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, hizo público su agradecimiento a los gobernadores de entidades como Estado de México, Oaxaca e Hidalgo que la acompañaron en su informe de gobierno.

A través de sus redes sociales, se hizo patente la presencia de estos mandatarios en la capital del país durante la jornada del miércoles.

“Agradezco a mis compañeras gobernadoras Delfina Gómez y Rocío Nahle, y a los gobernadores Javier May, Julio Menchaca y Salomón Jara, que me acompañaron en mi 2º Informe de Gobierno. Fue un ejercicio de rendición de cuentas con el pueblo de nuestra ciudad”, indicó Brugada en su cuenta de X.

Agradezco a mis compañeras gobernadoras Delfina Gómez y Rocío Nahle, y a los gobernadores Javier May, Julio Menchaca y Salomón Jara, que me acompañaron en mi 2º Informe de Gobierno, fue un ejercicio de rendición de cuentas con el pueblo de nuestra ciudad. Presentamos resultados y debemos afrontar desafíos, somos una ciudad de sueños, derechos, libertades y utopías que estamos construyendo entre todas y todos. ¡Nuestra palabra está empeñada con el pueblo y estamos cumpliéndola! — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 14, 2026

Brugada destaca nuevos proyectos para la Ciudad de México includo nuevo campus de la UNAM

Durante su Segundo Informe de Gobierno, Clara Brugada también anunció una serie de proyectos que, aseguró, buscan ampliar el acceso a derechos y oportunidades para la población.

Entre ellos destacó la creación de un nuevo campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el sur de la capital, una iniciativa que será impulsada en coordinación con el Gobierno federal y la máxima casa de estudios para ampliar la oferta de educación superior.

La mandataria capitalina también presentó otros compromisos para su administración, entre ellos el fortalecimiento del acceso a la vivienda, nuevos apoyos para personas repartidoras que trabajan mediante plataformas digitales, así como obras de movilidad, infraestructura y programas sociales que, afirmó, contribuirán a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México.