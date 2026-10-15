INE mantiene trabajo remoto por fuga de combustible cerca de sus oficinas centrales

Evacúan sede central del INE por fuga de combustible en gasolinera cercana

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que este jueves 15 de octubre se mantiene la suspensión de actividades presenciales en sus oficinas centrales, como medida preventiva para salvaguardar la integridad física de su personal, luego de la fuga de combustible registrada el pasado martes 13 de octubre en una gasolinera cercana a sus instalaciones.

El organismo electoral señaló que las autoridades de Protección Civil de la Ciudad de México continúan con la revisión de las instalaciones donde se originó el incidente, por lo que las y los trabajadores de las oficinas centrales seguirán laborando de manera remota hasta nuevo aviso.

El regreso a las actividades presenciales dependerá de la emisión del reporte definitivo de las autoridades responsables y de la confirmación de que no existen riesgos para el personal. Una vez que se cuente con estas garantías, el Instituto determinará cuándo se reanudarán las labores en sus instalaciones.

Mientras tanto, el INE precisó que sus actividades institucionales continúan mediante plataformas virtuales, con el objetivo de mantener la operación del organismo durante la contingencia.

Evacúan a 866 trabajadores como medida preventiva

El Instituto recordó que, tras la fuga de combustible registrada el martes 13 de octubre, alrededor de las 11:00 horas se llevó a cabo la evacuación preventiva de 866 trabajadoras y trabajadores, por recomendación de la Coordinación de Seguridad y Protección Civil del propio organismo.

De acuerdo con el reporte, el desalojo se realizó de manera ordenada y conforme a los protocolos establecidos, sin que se registraran personas lesionadas o afectadas.

El INE mantiene la coordinación con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México para dar seguimiento a las inspecciones y conocer las condiciones de seguridad en la zona.

Finalmente, el organismo electoral indicó que la determinación sobre el retorno a las oficinas centrales será comunicada oportunamente a través de sus canales institucionales, una vez que las autoridades confirmen que existen las condiciones necesarias para reanudar las actividades presenciales.