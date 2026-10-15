Mario Delgado: Cuando las pantallas acechan la atención, la lectura retoma una dimensión más profunda

.SEP El titular de la SEP, Mario Delgado aseveró que la regulación de dispositivos digitales está cimentada en una ética del cuidado a estudiantes y no sean presa de algoritmos adictivos de emporios tecnológicos que ponen en riesgo su salud mental, su privacidad y su integridad

El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, señaló que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) busca llevar al aula lo que sucede entre un libro y su lector: que las personas se encuentren, que el pensamiento se expanda y que, sobre estos cimientos, se construya este gran proyecto educativo.

El funcionario refirió el diálogo nacional impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con especialistas y representantes del magisterio que permitió alcanzar un acuerdo unánime para regular el uso de celulares y dispositivos móviles en las escuelas, medida que entrará en vigor el próximo 3 de noviembre.

Al entregar el Premio Primera Novela 2026 de Amazon, en su sexta edición, subrayó que tal decisión se sustenta en la ética de proteger el bienestar de niños, adolescentes y jóvenes, así como su derecho a aprender plenamente y a convivir de manera genuina, para evitar que sean presa de algoritmos adictivos de grandes emporios tecnológicos que ponen en riesgo su salud mental, privacidad e integridad.

Ante ello, y por instrucción presidencial, la SEP colaboró con otras instituciones en la elaboración del decreto que se publica este día para garantizar entornos digitales seguros para las personas menores de edad, porque “cuidar la infancia exige hoy cuidar también los lugares por donde transita su mirada”.

Delgado Carrillo aseguró que para lograr aprendizajes profundos y desarrollar el pensamiento crítico, hay que aprender a leer el mundo que habitamos y reconocer nuestro lugar en la historia, en nuestra relación con otras personas y con el planeta, así como comprender que nuestras decisiones y acciones dan forma al porvenir.

En este contexto subrayó el esfuerzo conjunto entre la Estrategia Nacional de Lectura y Amazon en un contexto en el que “las pantallas acechan la atención de lo inmediato y los algoritmos amenazan con aplanar la reflexión y el criterio”. Por ello, destacó que esta sexta edición del Premio Primera Novela adquiere una dimensión más profunda y contribuye a defender el libro como un lugar de encuentro.

Asimismo, resaltó que el hecho de que el Premio Primera Novela tenga ahora como sede la Secretaría de Educación Pública (SEP) reivindica el papel que esta institución ha desempeñado durante generaciones en favor de las letras mexicanas.

Mario Delgado reflexionó: “Cuando escribimos nos enfrentamos al misterio de nuestra mente, nos sumergimos en el desafío de construir mundos, darles estructura, coherencia y una trama, acomodando frase tras frase en busca de claridad, confrontando nuestras contradicciones, sesgos, creencias y experiencias, nuestros miedos y anhelos, en un viaje al fondo del océano de lo que nos hace humanos, hasta que llega a las y los lectores como un regalo final”.

Nada de esto ocurre, enfatizó, cuando encargamos a la inteligencia artificial que escriba por nosotros o le pedimos un resumen que nos ahorre la lectura, porque en ambos casos renunciamos a lo que somos.

El funcionario aprovechó la oportunidad par felicitar a los escritores finalistas: Yobaín Vázquez Bailón, por La Travestiada; Yol Segura, por Vimos casas hundirse, y Berenice Andrade Medina, por Nadie recuerda su propia muerte. “Que escribir y leer sigan siendo formas del asombro de estar vivos”, concluyó.

El director de la Categoría de Libros de Amazon México, José Zazueta, reconoció el acompañamiento del Gobierno de México, a través de la SEP, y la importancia de trabajar conjuntamente para acercar la lectura al público mexicano.

Amazon, indicó, nació vendiendo libros y que actualmente cuenta con un catálogo de más de seis millones de títulos, además de audiolibros, con el propósito de que las obras lleguen a más lectores, porque los libros cambian vidas.

El primer lugar se hizo acreedor a un premio de 250 mil pesos, Yobaín Vázquez Bailón, quien señaló que los tres concursantes ya son ganadores, pues “el verdadero regalo de escribir está en que te lean, y en eso ya vamos avanzando”.