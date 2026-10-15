Infonavit 2026: ¿Cuál es la edad máxima para solicitar un crédito?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene como propósito cumplir con el derecho de las y los trabajadores de adquirir una vivienda, mediante la administración de un fondo de ahorros y operación de un sistema de créditos accesibles.
Sin embargo, este programa que forma parte del Gobierno de México, tiene un límite de edad para ser solicitado.
¿Cuál es el límite de edad para solicitar un crédito?
Para determinar el límite de edad para solicitar un crédito del Infonavit se estable mediante la suma de la edad de la persona solicitante y el plazo de financiamientos, la cual no debe superar los 70 años para hombres y, 75 años para mujeres.
Por ejemplo, un hombre de 60 años debe liquidar su crédito en un máximo de 10 años. Esto funciona así para garantizar que los créditos sean liquidados dentro de un periodo compatible con la edad de la o el solicitante; esto está establecido en las políticas del Infonavit.
¿Qué pasa si una persona no utiliza el crédito?
En caso de que la persona haga uso de los recursos acumulados en el Infonavit, el crédito no se pierde y puede ocurrir diferentes escenarios.
- Continúa creciendo en caso de que la persona siga trabajando y el patrón siga aportando el 5% del Salario Diario Integrado.
- Es acumulable para la pensión al jubilarse y se entrega de manera distinta de acuerdo a cada Ley del Seguro Social.
- Bajo 1974, puedes solicitar la devolución al Infonavit después de obtener la resolución de pensión.
- Bajo 1997, el saldo en la Subcuenta de Vivienda se transfiere a tu Afore y se suma al total de tu pensión.
- Puede retirarse en si se cumple con los requisitos de edad o negativa de pensión, en caso de llegar a los 65 años y no contar con derecho a pensión.
- Si la persona acreedora fallece, las personas beneficiarias de la o el trabajador pueden reclamar el dinero acumulado.