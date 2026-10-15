Infonavit 2026: ¿Cuál es la edad máxima para solicitar un crédito?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tiene como propósito cumplir con el derecho de las y los trabajadores de adquirir una vivienda, mediante la administración de un fondo de ahorros y operación de un sistema de créditos accesibles.

Sin embargo, este programa que forma parte del Gobierno de México, tiene un límite de edad para ser solicitado.

¿Cuál es el límite de edad para solicitar un crédito?

Para determinar el límite de edad para solicitar un crédito del Infonavit se estable mediante la suma de la edad de la persona solicitante y el plazo de financiamientos, la cual no debe superar los 70 años para hombres y, 75 años para mujeres.

Por ejemplo, un hombre de 60 años debe liquidar su crédito en un máximo de 10 años. Esto funciona así para garantizar que los créditos sean liquidados dentro de un periodo compatible con la edad de la o el solicitante; esto está establecido en las políticas del Infonavit.

¿Qué pasa si una persona no utiliza el crédito?

En caso de que la persona haga uso de los recursos acumulados en el Infonavit, el crédito no se pierde y puede ocurrir diferentes escenarios.