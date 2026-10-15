E.firma del SAT: ¿Se puede renovar en línea? (Especial)

La e.firma (anteriormente llamada FIEL), es un archivo digital cifrado y único emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual funciona como firma en trámites electrónico, tiene el mismo valor que la firma escrita.

Tiene una vigencia de 4 años a partir de su fecha de emisión.

¿La e.firma se puede renovar en línea?

Esta se puede renovar digitalmente siempre y cuando tenga menos de 1 año de haber expirado por medio de la plataforma SAT ID y las herramientas oficiales del SAT; en caso de tener más de 1 año de vencimiento, es obligatorio asistir con cita a las oficinas del SAT.

Pasos para la renovación en línea

Primero, al realizar el trámite será necesario ingresar al portal de SAT ID, una vez dentro, deberás seleccionar la opción de renovación de la e.firma; te solicitarán tu RFC, correo electrónico y teléfono celular vigente, una identificación oficial, además de la grabación de un pequeño video que acredite tu identidad.

Una vez llena la solicitud, el SAT revisará los datos de identidad al igual que el video enviado y, en un plazo máximo de 5 días hábiles, ellos te notificarán mediante el correo registrado.

Deberás descargar e instalar el programa Certifica (antes Solcedi), para generar un nuevo archivo de requerimiento (.req).

Para terminar con la renovación, tendrás que ingresar con tu e.firma vencida al sistema de CertiSAT Web para cargar el archivo generado y descargar el nuevo certificado.

¿Cómo puedo sacar una cita en las oficinas del SAT?

En caso de ser necesario una cita, deberás agendarla mediante el Portal de Citas del SAT de la siguiente manera:

Entrar al sitio oficial de Citas del SAT y dar clic en el botón ‘Registrar cita’.

Seleccionar el tipo de perfil que presentas (contribuyente con RFC o primera vez).

Capturar tus datos personales (RFC, correo electrónico y número telefónico vigente).

Elegir el tipo de trámite a realizar (renovación de e.firma).

Seleccionar la entidad federativa y el módulo de tu preferencia.

Revisar la disponibilidad en su calendario y seleccionar una fecha y hora.

Ingresar el código que llegará al correo registrado para confirmar la cita.

Descargar el acuse de cita con el número de folio.

También puedes llamar al número telefónico 55 6272 2728 para agendar la cita.