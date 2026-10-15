Pensionados IMSS: ¿Quién tiene derecho a un aguinaldo y cuándo lo pagan?

Pensionados IMSS. ¿Quiénes recibirán aguinaldo de los pensionados del IMSS? (Pexels y Crónica Digital)

Con la llegada de los últimos meses del año, millones de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se preparan para recibir sus últimos depósitos de 2026, entre los que destaca el pago del aguinaldo, una prestación económica que permite contar con ingresos adicionales antes de las celebraciones decembrinas.

Sin embargo, a diferencia de los trabajadores en activo, no todos los pensionados del IMSS tienen derecho a recibir un aguinaldo, ya que el beneficio depende del régimen bajo el cual obtuvieron su pensión y de las disposiciones establecidas en la Ley del Seguro Social.

Para este año, el Instituto confirmó que las personas pensionadas por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley de 1973 recibirán esta prestación durante noviembre, mientras que el calendario oficial establece que el depósito ordinario de ese mes se realizará el lunes 2 de noviembre.

¿Qué pensionados del IMSS tienen derecho a recibir aguinaldo en 2026?

De acuerdo con el IMSS, las personas pensionadas por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73) tienen derecho a recibir un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad de su pensión.

Este régimen corresponde a trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y que obtuvieron su pensión conforme a las disposiciones de la legislación anterior.

Para identificar a los beneficiarios de esta prestación, es necesario considerar los siguientes puntos:

Pensionados por cesantía en edad avanzada: personas que obtuvieron su pensión a partir de los 60 años, bajo la Ley 73.

personas que obtuvieron su pensión a partir de los 60 años, bajo la Ley 73. Pensionados por vejez: trabajadores que se retiraron a partir de los 65 años y cuentan con una pensión otorgada conforme a la Ley 73.

trabajadores que se retiraron a partir de los 65 años y cuentan con una pensión otorgada conforme a la Ley 73. Trabajadores del régimen de transición: personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y eligieron pensionarse bajo la legislación de 1973.

Por otra parte, quienes reciben una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1997 (Ley 97) no tienen derecho a este aguinaldo anual.

¿Cuándo pagan el aguinaldo a los pensionados del IMSS en 2026?

El Instituto Mexicano del Seguro Social establece que el aguinaldo correspondiente a las pensiones por cesantía o vejez de la Ley 73 se entrega durante noviembre de cada año.

Para 2026, el calendario oficial de pagos contempla las siguientes fechas:

Jueves 1 de octubre: depósito correspondiente a la pensión de octubre.

depósito correspondiente a la pensión de octubre. Lunes 2 de noviembre: pago ordinario de la pensión correspondiente a noviembre.

pago ordinario de la pensión correspondiente a noviembre. Durante noviembre: entrega del aguinaldo a los pensionados que tengan derecho a la prestación.

entrega del aguinaldo a los pensionados que tengan derecho a la prestación. Martes 1 de diciembre: depósito correspondiente a la pensión de diciembre.

Aunque el pago de la pensión de noviembre está programado para el lunes 2 de noviembre de 2026, el IMSS no especifica por separado la fecha exacta del aguinaldo en su calendario anual, por lo que los beneficiarios deberán consultar los avisos institucionales para confirmar el depósito adicional.

La entrega se realiza mediante la cuenta bancaria registrada por el pensionado ante el Instituto, sin necesidad de acudir a realizar un trámite para solicitar la prestación cuando ya se tiene reconocido el derecho.

¿Cuánto dinero recibirán de aguinaldo los pensionados del IMSS?

El monto del aguinaldo dependerá de la cantidad que recibe mensualmente cada pensionado, debido a que la Ley 73 establece que esta prestación debe equivaler a una mensualidad de la cuantía de su pensión.

Sin embargo, el cálculo no contempla los ingresos adicionales por asignaciones familiares ni ayudas asistenciales, por lo que el depósito podría ser menor a la cantidad total que algunas personas reciben habitualmente.

Por ejemplo, si un pensionado tiene reconocida una pensión mensual base de 8 mil pesos, sin considerar prestaciones adicionales, le corresponderá un aguinaldo de 8 mil pesos.

De esta manera, durante noviembre podría recibir un total de 16 mil pesos por concepto de su mensualidad ordinaria y aguinaldo, siempre que no existan otros ajustes o descuentos aplicables.

Cabe destacar que el aguinaldo de los pensionados es diferente al que reciben los trabajadores activos, quienes tienen derecho a un mínimo de 15 días de salario conforme al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.