¿Habrá clases en Guerrero este viernes 16 de octubre?

El Gobierno del Estado de Guerrero confirmó la suspensión total de clases para este viernes 16 de octubre por paso del huracán Trudy; con el objetivo de salvaguardar la integridad de las y los alumnos al igual que la del personal académico.

Asimismo, Trudy ocasionará lluvias intensas en regiones oeste, sur y este de Guerrero. El estado cerró el puerto a embarcaciones y habilitaron 620 refugios temporales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana advirtió el aumento de riego por lluvias repentinas, encharcamientos y deslaves e zonas vulnerables, por lo que recomienda una preparación anticipada.

¿Dónde se encuentra el huracán Trudy?

De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina, el huracán Trudy de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson permanece en el océano Pacífico a 373 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 441 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán, desplazándose hacia el norte-norte-noroeste a 9 kilómetros por hora (km/h).

Presenta vientos sostenidos de 150 km/h, rachas de hasta 185 km/h y oleaje de 4 a 5 metros de altura. Se prevé que Trudy alcance una categoría mayor en las próximas 24 horas.

Otros estados afectados

Algunos estados afectados por el paso del huracán Trudy con tormentas eléctricas y oleaje elevado serán las costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Chiapas.

Igualmente, Oaxaca suspendió actividades educativas en 6 municipios de la zona costera, entre ellos, Huatulco y Puerto Escondido. Además de presentar un oleaje de 2 a 3 metros de altura en sus costas y precipitación de lluvias puntuales en el norte, centro, oeste, y sur del estado.