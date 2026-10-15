¿Eres adulto mayor? Ten cuidado con el “pensionazo”, una nueva modalidad de fraude

Mediante un comunicado oficial del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informaron sobre un nuevo modo de fraude dirigido a las personas adultas mayores sobre un supuesto incremento en su pensión.

El contacto hacia las y los adultos mayores de da mediante vía telefónica, presencialmente o a través de redes sociales como Facebook; 21% de los casos se han reportando en entornos digitales, lugar donde se mantienen vulnerables debido a una brecha de alfabetización digital.

¿Cómo funciona el “pensionazo”?

Este fraude hacia las personas adultas mayores operan de las siguiente manera:

Personas ofrecen servicios para gestión de la pensión. Posteriormente te pedirán dinero para trámite, liberaciones o supuestos gastos administrativos. Inventará nuevos pagos para obtener más dinero o agilizar el proceso. El aumento a la pensión nunca llegará; después de recibir el pago ellos suelen desaparecer.

De acuerdo con reportes, un 81% de los casos hizo entrega de dinero en cantidades que oscilan los $4 mil y $70 mil pesos; asimismo, un 20% de los casos reportó que se realizó una solicitud de préstamo monetario a nombre de la persona adulta mayor, enfrentando deudas que son descontadas de su pensión.

Maneras para evitar el fraude

Algunas recomendaciones que presenta el Consejo Ciudadano ante el “pensionazo” son:

Hacer un verificación directa con la institución a cargo.

con la institución a cargo. Confirmar los costos de los trámites antes de realizar un pago.

antes de realizar un pago. Mantener protegidos documentos y datos personales.

documentos y datos personales. No realizar depósitos y transferencias anticipadas de dinero.

anticipadas de dinero. Consultar con una persona de confianza antes de iniciar con el proceso.

antes de iniciar con el proceso. Desconfiar de las personas que garanticen un aumento en pensiones, ya que generalmente no se puede aumentar el monto base de esta.

En caso de haber sido víctima o conocer a alguien que sufrió de este tipo fraude puedes hacer el reporte a la Línea de Seguridad y Chat de Confianza al número 55 5533 5544 disponible las 24 horas del día y los 365 días del año.