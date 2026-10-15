¿Eres adulto mayor? Ten cuidado con el “pensionazo”, una nueva modalidad de fraude

Mediante un comunicado oficial del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informaron sobre un nuevo modo de fraude dirigido a las personas adultas mayores sobre un supuesto incremento en su pensión.
El contacto hacia las y los adultos mayores de da mediante vía telefónica, presencialmente o a través de redes sociales como Facebook; 21% de los casos se han reportando en entornos digitales, lugar donde se mantienen vulnerables debido a una brecha de alfabetización digital.
¿Cómo funciona el “pensionazo”?
Este fraude hacia las personas adultas mayores operan de las siguiente manera:
- Personas ofrecen servicios para gestión de la pensión.
- Posteriormente te pedirán dinero para trámite, liberaciones o supuestos gastos administrativos.
- Inventará nuevos pagos para obtener más dinero o agilizar el proceso.
- El aumento a la pensión nunca llegará; después de recibir el pago ellos suelen desaparecer.
De acuerdo con reportes, un 81% de los casos hizo entrega de dinero en cantidades que oscilan los $4 mil y $70 mil pesos; asimismo, un 20% de los casos reportó que se realizó una solicitud de préstamo monetario a nombre de la persona adulta mayor, enfrentando deudas que son descontadas de su pensión.
Maneras para evitar el fraude
Algunas recomendaciones que presenta el Consejo Ciudadano ante el “pensionazo” son:
- Hacer un verificación directa con la institución a cargo.
- Confirmar los costos de los trámites antes de realizar un pago.
- Mantener protegidos documentos y datos personales.
- No realizar depósitos y transferencias anticipadas de dinero.
- Consultar con una persona de confianza antes de iniciar con el proceso.
- Desconfiar de las personas que garanticen un aumento en pensiones, ya que generalmente no se puede aumentar el monto base de esta.
En caso de haber sido víctima o conocer a alguien que sufrió de este tipo fraude puedes hacer el reporte a la Línea de Seguridad y Chat de Confianza al número 55 5533 5544 disponible las 24 horas del día y los 365 días del año.