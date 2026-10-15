Pemex descarta fugas en su infraestructura tras hallazgo de hidrocarburo en arroyo de Veracruz

Petróleos Mexicanos

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que no encontró fugas ni anomalías en sus instalaciones tras revisar su infraestructura por la presencia de un producto con características de hidrocarburo en el arroyo Chacalapa, ubicado en Jáltipan, Veracruz.

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la empresa señaló que, de acuerdo con la inspección realizada, no se detectaron pérdidas de contención ni irregularidades en sus instalaciones. Sostuvo que el producto localizado proviene de instalaciones y operaciones ajenas a la petrolera.

Apoyo a labores de contención

Pemex indicó que su personal acudió al lugar luego de recibir una solicitud de apoyo de Protección Civil del municipio de Minatitlán. Como parte de la intervención, proporcionó equipo especializado para contribuir a las tareas de contención y recuperación del producto detectado en el arroyo.

La empresa señaló que mantiene el monitoreo de la zona para dar seguimiento a la situación y reiteró su compromiso con la seguridad, la responsabilidad social y la protección del medio ambiente.