Reportan que exalcalde de Nuevo Laredo huyó a EU tras perder amparo

Enrique Rivas Cuéllar Exalcalde de Nuevo Laredo habría huido a Estados Unidos

El exalcalde panista de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Enrique Rivas Cuéllar, habría salido de México con destino a Estados Unidos después de que un tribunal federal le negara el amparo que había impedido ejecutar la prisión preventiva justificada dictada en su contra. La posible huida fue reportada por medios de Tamaulipas, aunque la información disponible no confirma oficialmente su paradero.

La resolución fue emitida el 1 de octubre por el Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa, que por unanimidad revocó la sentencia recurrida y negó al exfuncionario la protección de la justicia federal. Con ello, quedó sin efecto la suspensión judicial que había evitado su ingreso al Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Nuevo Laredo.

Rivas Cuéllar, quien gobernó el municipio de 2016 a 2021, enfrenta un proceso penal por los presuntos delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con operaciones realizadas durante su administración.

La investigación por recursos municipales

El expediente CP 38/2023, radicado ante el Juzgado de Control de Nuevo Laredo, está relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos por más de 50 millones de pesos. Entre las operaciones investigadas se encuentra la adquisición de un inmueble destinado a un Centro de Convenciones, por un monto de 66 millones 702 mil 144 pesos.

El 7 de julio de 2025 se celebró una audiencia inicial en la que se formuló imputación contra el exalcalde. Cinco días después, el juez de control lo vinculó a proceso por ambos delitos y le impuso prisión preventiva justificada.

Debido a que entonces permanecía en libertad, se le concedió un plazo de 48 horas para presentarse voluntariamente en el centro penitenciario de Nuevo Laredo. Sin embargo, de acuerdo con los antecedentes judiciales citados en la información, no cumplió con esa disposición.

Los amparos que frenaron su ingreso a prisión

El 14 de julio de 2025, Rivas Cuéllar promovió el juicio de amparo indirecto 358/2025 ante el Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo para impugnar la medida cautelar. Inicialmente obtuvo una suspensión provisional y, el 22 de julio, una definitiva, lo que impidió ejecutar su ingreso al penal mientras continuaba la disputa judicial.

El juicio fue sobreseído el 10 de marzo de 2026. Ante esa determinación, el exalcalde interpuso el 24 de marzo un recurso de revisión, registrado con el número A.R. 132/2026, que llegó al Segundo Tribunal Colegiado de Reynosa.

El 1 de octubre, los magistrados resolvieron por unanimidad revocar la sentencia recurrida y negar el amparo contra la prisión preventiva justificada. Posteriormente, el 8 de octubre, el mismo tribunal declaró sin materia otro recurso de revisión, identificado como A.R. 314/2025, relacionado con la suspensión definitiva, debido a que la controversia principal ya había sido resuelta.

Su relación con Cabeza de Vaca

Durante sus dos periodos al frente del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Rivas Cuéllar mantuvo una relación política cercana con el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien encabezó la administración estatal de 2016 a 2022.

Ambos reconocieron públicamente su alianza y coincidieron en proyectos de infraestructura y seguridad. Entre ellos estuvo la inauguración, en diciembre de 2020, del Complejo de Seguridad Pública Estatal de Nuevo Laredo, una obra que contó con una inversión superior a 230 millones de pesos.

La negativa del amparo representa un nuevo avance en el procedimiento judicial contra el exalcalde, pero no constituye una sentencia condenatoria por los delitos que se le imputan. Mientras tanto, los reportes sobre su posible salida hacia Estados Unidos permanecen sin confirmación oficial en la información disponible.