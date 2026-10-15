¿Estará en Xochimilco o Iztapalapa? Posibles lugares del nuevo plantel de la UNAM en la CDMX

Nuevo plantel de la UNAM Estos son algunos lugares en el sur y el oriente de la capital que podrían albergar el nuevo campus de la Máxima Casa de Estudios. (Cuartoscuro y Google Maps)

Después de medio siglo, la Universidad Nacional Autónoma de México volverá a construir un nuevo plantel en la capital del país, en específico, en el área suroriente del Valle de México, luego de llegar a un acuerdo con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

La última vez que la Máxima Casa de Estudios erigió campus en la Ciudad de México fue en la década de los 70, cuando se inauguraron las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP), hoy llamadas Facultades de Estudios Superiores (FES).

Fueron precisamente las FES de Zaragoza y Aragón, que abrieron sus puertas en 1976, a finales del sexenio de Luis Echeverría, los últimos dos planteles creados por la UNAM en la capital del territorio nacional y el área metropolitana.

En tanto, la ENES Oaxaca, inaugurada en 2025, es la más reciente Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) creada por la UNAM, mientras que el Campus UNAM Centro Histórico, anunciado este 2026 y que se compondrá por 20 inmuebles históricos, se trató del último gran proyecto de la Casa de Estudios antes del anuncio oficial de la ENES Suroriente.

¿Cómo se llamará el nuevo plantel de la UNAM y qué carreras ofrecerá?

El nuevo plantel de la UNAM en el Valle de México se llamará Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), tendrá cupo para 20 mil estudiantes e impartirá las licenciaturas de Medicina, Nanotecnología y Ciencia de Datos, entre otras.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que el nuevo campus estará ubicado en el suroriente de la Ciudad de México, aunque evitó precisar el predio donde se desarrollará.

El Gobierno capitalino, detalló la titular del Ejecutivo local, construirá la infraestructura y la UNAM será responsable del equipamiento y la operación académica.

“En acuerdo con el rector, por primera vez en más de 50 años, construiremos un gran plantel, otro gran plantel de la UNAM, en el suroriente de la Ciudad de México”, señaló la mandataria capitalina ante el Congreso local.

“El Gobierno de la ciudad va a construir este gran plantel para 20 mil estudiantes, por etapas. Y la UNAM por supuesto, lo va a equipar y lo va a operar. Para ampliar la matrícula a miles de jóvenes que hoy son excluidos”.

¿El nuevo plantel de la UNAM podría estar en Iztapalapa?

Ubicada al oriente de la capital, Iztapalapa es la alcaldía más poblada del país y una de las zonas con mayor demanda de educación superior.

Además, la propia Clara Brugada, quien fue alcaldesa en dicha demarcación de 2018 a 2024, ha impulsado durante años proyectos educativos en la zona y, durante su informe, insistió en la necesidad de acercar la educación a las zonas históricamente menos atendidas.

Bajo punto de vista urbano, existen varias ventajas:

Amplias reservas territoriales en la zona de Santa Catarina y los límites con Tláhuac.

Conectividad mediante la Línea A y Línea 12 del Metro, Cablebús y diversas vialidades.

Cercanía con el CCH Oriente y la FES Zaragoza.

El Parque Cuitláhuac y terrenos aledaños, que antes eran basureros, cuentan con espacio suficiente para albergar el nuevo plantel.

Parque Cuitláhuac Cerca de estos antiguos basureros, ahora espacios recuperados, Iztapalapa cuenta con terrenos lo suficientemente grandes para albergar nuevos campus de la UNAM. (Google Maps)

¿Xochimilco también tiene posibilidades de albergar el nuevo plantel de la UNAM?

Aunque Xochimilco cuenta con la Facultad de Artes y Diseño y con la Escuela Nacional Preparatoria 1, buena parte de su territorio conserva grandes extensiones de suelo de conservación y áreas ejidales.

Con base en una revisión en Google Maps hecho por La Crónica de Hoy, pueden identificarse predios de gran tamaño cerca de Santiago Tepalcatlalpan y en corredores próximos a Periférico Oriente.

Sin embargo, gran parte de esos terrenos está protegida ambientalmente, por lo que cualquier proyecto universitario requeriría cumplir estrictas normas ambientales y de uso de suelo.

Xochimilco Esta zona de la CDMX cuenta con grandes terrenos lo suficientemente grandes para albergar un plantel de la UNAM; sin embargo, se trata de áreas protegidas. (Google Maps)

¿Qué otras alcaldías del suroriente podrían albergar el campus?

El término “suroriente” utilizado por Clara Brugada no limita el proyecto únicamente a Iztapalapa o Xochimilco.

También incluye demarcaciones con grandes espacios como:

Tláhuac es una de las alcaldías donde existen reservas urbanas de mayor tamaño, en especial en la zona de la sierra de Santa Catarina, así como zonas de crecimiento urbano vinculados a la Línea 12 del Metro.

es una de las alcaldías donde existen reservas urbanas de mayor tamaño, en especial en la zona de la sierra de Santa Catarina, así como zonas de crecimiento urbano vinculados a la Línea 12 del Metro. Milpa Alta cuenta con enormes espacios y terrenos rurales, aunque la presencia predominante de suelo de conservación y la falta de infraestructura de transporte público hacen más complejo desarrollar el proyecto de la Universidad.

Sierra de Santa Catarina En la frontera entre Tláhuac e Iztapalapa se hallan enormes reservas territoriales en las que podrían construirse nuevos planteles de la UNAM. (Google Maps)

¿Académico “destapa” a Xochimilco como posible sede del nuevo campus de la UNAM?

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México y la UNAM no han revelado el predio donde se construirá la nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), el académico Eduardo D. Sales, candidato a doctor por la UNAM y colaborador de la Oficina de Ginebra de la ONU, aseguró en su cuenta de X que el nuevo campus estaría en Xochimilco.

Lo adelanté hace seáis meses y hoy se hace realidad la UNAM Xochimilco que dará lugar a 20 mil estudiantes. Estará localizada en el sur-oriente la CDMX. No soy partidario de que haya más UNAMs y concentración de presupuesto pero bueno así lo decidió la autoridad. — Eduardo (@Eduardo_DSales) October 15, 2026

“Lo adelanté hace seis meses y hoy se hace realidad la UNAM Xochimilco que dará lugar a 20 mil estudiantes. Estará localizada en el sur-oriente de la CDMX”, escribió el especialista tras el anuncio realizado durante el Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada.

Aunque hasta ahora no ha habido un anuncio oficial, es un hecho que habrá un nuevo campus de la UNAM en la capital del territorio nacional, tras 50 años de no construirse nuevos planteles, lo cual es una buena noticia para los millones de habitantes del suroriente de la Ciudad de México y de municipios aledaños del área conurbada, como Neza, Ixtapaluca y Valle de Chalco.