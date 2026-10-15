Va CNOG por ganadería competitiva; celebra 90 aniversario entre desafíos por restricciones sanitarias

El dirigente de la CNOG, Homero García de la Llata con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez en la Convención Nacional Ganadera que se realiza en esa entidad.

En un contexto desafiante para los productores mexicanos, debido a las restricciones sanitarias que han afectado las exportaciones de ganado en pie hacia Estados Unidos por el gusano barrenador, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), celebró su 90 Aniversario donde su dirigente, Homero García de la Llata, sostuvo que “hay dificultades que ningún productor debería enfrentar solo”.

En presencia del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez y cuatro ex secretarios de Agricultura en diferentes gobiernos, el dirigente de los ganaderos recordó que la Confederación nació con una idea sencilla:

“Que los ganaderos de México tuvieran una sola voz, organizada y unida, frente a la autoridad, frente al mercado y frente al mundo”. A nueve décadas, subrayó, esa idea sigue vigente, porque “hay dificultades que ningún productor debería enfrentar solo”.

GANADERÍA COMPETITIVA

En el marco de la Convención Nacional Ganadera 2026 que se realiza en Coahuila, la CNOG que agrupa a unos 700 mil productores y ha participado en el fortalecimiento de la sanidad animal, el mejoramiento genético, la comercialización y defensa de los intereses ganaderos, destacó la importancia de trabajar por una ganadería competitiva.

“La CNOG trabaja por una ganadería competitiva, responsable, sostenible y orgullosamente mexicana, en la que las nuevas generaciones encuentren una oportunidad para construir su vida en el campo”, estableció

En su mensaje, García de la Llata, agradeció al gobernador Manolo Jiménez su anfitrionía y destacó que Coahuila es “una tierra de gran tradición ganadera, de hombres y mujeres de carácter firme”.

García de la Llata destacó que a 90 años, la CNOG agrupa a 700 mil agremiados, tiene 2 mil asociaciones ganaderas locales, 45 uniones ganaderas regionales y 25 uniones nacionales y asociaciones de criadores de ganado de registro.

“Representar ininterrumpidamente a nuestro gremio durante 90 años es motivo de orgullo, pero también una gran responsabilidad”, afirmó

El dirigente convocó a los ganaderos a cuidar, fortalecer y entregar la organización a quienes vienen detrás, “con la misma vocación de servicio que le dio origen”.

En el marco de la Convención Nacional Ganadera 2026, a la que acudieron y cerca de 1,500 convencionistas, la CNOG rindió homenaje a expresidentes, exsecretarios de Agricultura y líderes del sector.

Al evento acudieron los ex secretarios de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, Enrique Martínez y Martínez, Baltazar Hinojosa y Víctor Villalobos Arámbula.