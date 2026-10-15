Huracán Trudy llega a categoría 1: ¿Cuál es su trayectoria y qué estados afectará este 15 de octubre?

Huracán Trudy La tormenta tropical alcanzó el grado de Huracán Categoría 1 la madrugada de este 15 de octubre

El ciclón Trudy se intensificó durante la madrugada de este jueves a huracán de categoría 1 según informaron el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

¿Cuál es la trayectoria del Huracán Trudy?

A las primeras horas del 15 de octubre, el centro de Trudy se localizaba aproximadamente a 465-480 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 720-735 kilómetros al sur/sureste de Manzanillo, Colima. El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, con rachas de hasta 150 kilómetros por hora, y se desplazaba hacia el noroeste a una velocidad de unos 15 kilómetros por hora.

De acuerdo con los avisos oficiales del NHC y de Conagua, Trudy continúa su movimiento hacia el noroeste. Se espera un giro gradual hacia el nor-noroeste en el transcurso del día o dos siguientes, seguido de un nuevo giro hacia el noroeste durante el fin de semana.

En la trayectoria pronosticada, el huracán se aproximará a las costas del suroeste y centro/occidente de México, principalmente en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco durante el fin de semana, desplazándose de forma paralela al litoral del Pacífico.

¿Qué estados afectará el Huracán Trudy este jueves 15 de octubre?

La circulación del huracán Trudy incrementará la probabilidad de lluvias en el sur del país. Según el pronóstico del SMN para este día:

Oaxaca: lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm), principalmente en el noreste y suroeste del estado.

Guerrero: lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en el oeste, sur y este de la entidad.

También se prevén vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca. Estas precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas