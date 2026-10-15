IMSS instalará mesa de trabajo con sindicato tras rechazo al aumento salarial

Zoé Robledo Aumento salarial del IMSS

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció que este jueves se instalará una mesa de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), luego de que la mayoría de los empleados votara en contra de la propuesta de aumento salarial.

A través de un video difundido en redes sociales, el funcionario señaló que el instituto respetará la decisión de los trabajadores y que, junto con la representación sindical, analizará otras opciones para construir una oferta que responda a sus demandas, dentro de las posibilidades disponibles.

Respetarán el resultado de la consulta

Robledo explicó que la votación se realizó el miércoles mediante una consulta convocada por el sindicato, en la que los trabajadores participaron de manera libre, directa y secreta. El resultado fue el rechazo mayoritario al incremento salarial planteado.

El titular del IMSS destacó que este ejercicio permite a los empleados expresar su postura sobre las condiciones laborales y la propuesta económica presentada. También relacionó la consulta con la reforma laboral de 2019, que incorporó cambios en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.

El funcionario afirmó que la decisión será tomada en cuenta durante las conversaciones con el sindicato y que el objetivo será encontrar alternativas para mejorar tanto los salarios como las condiciones de trabajo del personal que brinda atención a los derechohabientes.

Buscan nueva propuesta

La mesa de trabajo, que comenzará este jueves, tendrá como propósito revisar las opciones disponibles para formular una propuesta que pueda responder a las inconformidades expresadas durante la consulta. Robledo indicó que el análisis se realizará en coordinación con la representación sindical y dentro del marco de las posibilidades del instituto.

El director también reconoció la participación de las trabajadoras y los trabajadores en la votación y aseguró que sus planteamientos serán escuchados para buscar una respuesta concreta.

Mientras avanzan las negociaciones, el titular del IMSS sostuvo que los servicios médicos y la atención a los derechohabientes continúan funcionando con normalidad en todo el país.