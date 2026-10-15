México enfrentará lluvias torrenciales, vientos intensos y oleaje elevado por Trudy y el frente frío 2

El huracán Trudy, el frente frío número 2 y la tormenta tropical Simon generarán condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones de México durante los próximos días, con lluvias intensas a torrenciales, fuertes rachas de viento y oleaje elevado, advirtió Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se informó que los mayores riesgos se concentrarán en las costas del Pacífico central, el sureste del país y la región de la Huasteca, donde se prevén precipitaciones que podrían provocar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos.

El huracán Trudy, ubicado aproximadamente a 460 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, se encontraba en categoría 1 al momento del reporte y presentaba un proceso de intensificación rápida. El pronóstico contemplaba que alcanzara la categoría 2 durante la tarde y evolucionara a un huracán mayor, de categoría 3 o 4, en el transcurso del viernes.

De acuerdo con la trayectoria prevista, el sistema se acercaría a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco durante el fin de semana, con posibilidad de generar efectos importantes en estas entidades. Posteriormente, se esperaba que comenzara a debilitarse y se alejara de la costa hacia el lunes.

Prevén olas de hasta 9 metros en el Pacífico

Las autoridades meteorológicas alertaron sobre el incremento gradual de los vientos en las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, conforme avance el huracán Trudy.

El pronóstico contemplaba que las primeras condiciones de viento con fuerza de tormenta tropical se presentaran desde el sábado en la costa de Michoacán, particularmente en las inmediaciones de Lázaro Cárdenas. Los efectos podrían intensificarse posteriormente hacia Manzanillo y otras zonas costeras de Colima y Jalisco.

En cuanto al oleaje, se estimaron alturas significantes de entre siete y nueve metros frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, por lo que se advirtió sobre riesgos para la navegación marítima y las actividades en playas.

Por otra parte, la tormenta tropical Simon continúa bajo vigilancia, aunque no se anticipan efectos directos importantes sobre Baja California Sur. Su principal impacto podría reflejarse en oleaje de hasta 2.5 metros y lluvias localizadas en el extremo sur de la península.

Frente frío 2 provocará lluvias torrenciales y evento de Norte

El frente frío número 2 avanza desde el norte de Chihuahua hacia Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con previsiones de extender sus efectos hacia el Golfo de México durante el fin de semana.

Este sistema ocasionaría un descenso de temperaturas en el norte del país, además de intensificar los vientos, el oleaje y las precipitaciones en entidades de la vertiente del Golfo.

Para el viernes se pronosticaron rachas de viento de entre 60 y 80 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. El sábado podrían registrarse rachas superiores a los 100 kilómetros por hora en algunas zonas, asociadas con un evento de Norte intenso.

Aunque se espera una disminución gradual de la intensidad el domingo, persistirían rachas de entre 80 y 100 kilómetros por hora en el sur de Veracruz y el Golfo de Tehuantepec.

Asimismo, se alertó sobre oleaje de hasta nueve o diez metros frente a la costa sur de Veracruz, particularmente entre el puerto de Veracruz y Coatzacoalcos, con posibles afectaciones a la navegación y las actividades marítimas.

Huasteca, entre las regiones con mayor riesgo por lluvias

El pronóstico identificó a la región de la Huasteca, que comprende zonas de Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, como una de las áreas que requieren mayor vigilancia.

Para el viernes se anticiparon lluvias torrenciales con acumulados de entre 150 y 250 milímetros en algunas zonas de esta región. Las precipitaciones continuarían durante el sábado y domingo, con riesgo de crecidas repentinas, desbordamientos e inundaciones.

También se pronosticaron lluvias intensas en Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco, el sur de Veracruz, Tabasco, el norte de Chiapas y la península de Yucatán.

De acuerdo con las estimaciones presentadas, algunas regiones del norte de Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz podrían acumular hasta 350 milímetros de lluvia durante varios días. En el sur de Veracruz y zonas limítrofes con Tabasco, Chiapas y Oaxaca también se previeron acumulados importantes.

Las autoridades subrayaron que las precipitaciones representan un riesgo adicional en áreas donde ha llovido durante semanas consecutivas, debido a la saturación del suelo y a la posibilidad de que aumenten rápidamente los niveles de ríos y arroyos.

Conagua vigila presas y ríos ante posibles desbordamientos

En materia hidráulica, personal técnico de Conagua informó que mantiene un seguimiento de las principales presas y cauces ubicados en las zonas de influencia de ambos sistemas meteorológicos, en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Entre los embalses bajo vigilancia se encuentran La Villita, en Michoacán, con 93 por ciento de almacenamiento; Santa Rosa, en Jalisco, con 97 por ciento, y El Caracol, en Guerrero, con 82 por ciento, de acuerdo con los datos expuestos durante el reporte.

También se informó que algunas presas de Tamaulipas y Veracruz se encontraban por encima de su nivel de almacenamiento de referencia y estaban derramando, aunque sin afectaciones reportadas al momento de la exposición.

Respecto a los ríos, las autoridades señalaron que en San Luis Potosí y Tamaulipas ya se identifican cauces por encima de sus niveles de desbordamiento. En Chiapas también se reportó un río en esa condición, por lo que se mantiene la vigilancia ante posibles afectaciones.

Llaman a extremar precauciones

Ante el pronóstico de lluvias torrenciales, vientos intensos y oleaje elevado, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil.

También exhortaron a evitar cruzar ríos, arroyos y corrientes de agua, mantenerse alejados de zonas susceptibles a deslaves y atender las indicaciones de las autoridades locales, especialmente en comunidades cercanas a cauces y áreas costeras.

La evolución de Trudy y el desplazamiento del frente frío número 2 serán determinantes para la intensidad de las afectaciones durante el fin de semana, por lo que el monitoreo meteorológico e hidráulico continuará en las regiones consideradas de mayor riesgo.