4.68 millones de recetas no surtidas o no entregadas exhiben crisis del IMSS: PAN

Se deslindan médicos de desabasto Se deslindan médicos de desabasto (La Crónica de Hoy)

El PAN en el Senado acusó que la crisis del IMSS exige responsables, medicamentos y soluciones de fondo y sostuvo que el Gobierno Federal de Morena le falló a pacientes y trabajadores de la salud lo que ha derivado en protestas del personal por la falta de medicamentos, insumos y plazas suficientes.

El blanquiazul a través del senador Mario Vázquez, sostuvo que las propias cifras oficiales exhiben esta crisis pues en 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 4.68 millones de recetas no surtidas o no entregadas al momento, de acuerdo con su Programa Institucional 2025-2030.

El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de agosto de 2025, precisa que el IMSS emitió 214.5 millones de recetas durante 2024 y que 2.2% no se surtieron o no se entregaron al momento.

A esta cifra se suman 11.57 millones de piezas de medicamentos no entregadas entre enero y el 19 de diciembre de ese año.

Agregó que a las carencias de medicamentos se suman la falta de personal, insumos y equipo, así como las inconformidades salariales.

“Los trabajadores rechazan el aumento de 2.9% al salario tabular, que alcanza 6.8% global con prestaciones, y exigen un incremento salarial del 10%, mejores condiciones laborales y personal suficiente para atender a los derechohabientes”, aseveró

El senador por Chihuahua recalcó que la falta de medicamentos, insumos, equipo y personal suficiente agrava la crisis del IMSS y exige revisar la responsabilidad de sus directivos.

En ese contexto, Vázquez respaldó la exigencia de Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, de remover a Zoé Robledo e investigar las presuntas irregularidades en el instituto. También planteó la necesidad de cambios de fondo para garantizar la atención médica a los derechohabientes.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció una revisión de 277 hospitales para identificar carencias de medicamentos, insumos, equipo y personal. Ante este anuncio, Vázquez cuestionó por qué, después de años de promesas para mejorar el sistema de salud, todavía es necesario detectar deficiencias básicas en los hospitales.

Insistió en que el Gobierno federal ha defendido sus estrategias de compra y distribución de medicamentos. Sin embargo, los porcentajes generales de abasto no garantizan que cada paciente reciba su tratamiento en la unidad médica y en el momento que lo necesita. Una receta sin surtir interrumpe un tratamiento y obliga a las familias a pagar medicamentos de su bolsillo.

“Los trabajadores del IMSS protestan, reclaman y exigen lo indispensable para atender a los pacientes. Su vocación y compromiso no pueden seguir utilizándose para encubrir las fallas del Gobierno. Merecen respeto, condiciones dignas y soluciones, no amenazas”, enfatizó.