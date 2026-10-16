México y Guatemala fortalecen cooperación en seguridad fronteriza y bienestar social

México y Guatemala acordaron fortalecer su cooperación en materia de seguridad fronteriza, bienestar social, migración y desarrollo económico, luego de una reunión entre los cancilleres de ambos países realizada en la Ciudad de Guatemala. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco Álvarez, y el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, encabezaron el encuentro durante la primera visita de trabajo del canciller mexicano a ese país, donde revisaron los principales temas de la agenda bilateral.

Como resultado de la reunión, los funcionarios firmaron dos acuerdos para reforzar la colaboración entre ambas naciones. El primero consiste en la actualización del Memorándum de Entendimiento del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Guatemala-México (GANSEG GT-MX), mientras que el segundo corresponde a una declaración de intenciones para poner en marcha el programa Juntos por el Bienestar. La actualización del mecanismo de seguridad busca renovar la coordinación entre los dos gobiernos para atender los desafíos que enfrentan en la frontera común y fortalecer el trabajo de sus instituciones.

Durante la reunión, los cancilleres también revisaron los avances de la segunda fase del programa Sembrando Vida, iniciativa enfocada en apoyar a las comunidades rurales mediante actividades productivas y agrícolas que contribuyan a mejorar sus condiciones económicas. En materia migratoria, México y Guatemala acordaron reforzar la cooperación para promover una movilidad ordenada y segura, con respeto a los derechos humanos de las personas que transitan por sus territorios. Asimismo, se comprometieron a avanzar en la negociación de nuevos instrumentos bilaterales que permitan mejorar la protección de quienes se encuentran en contextos de movilidad, especialmente en las zonas fronterizas, donde existe un constante tránsito de personas.

Otro de los asuntos abordados fue el comercio entre ambos países. Los funcionarios acordaron avanzar en la aplicación de un plan piloto para el despacho conjunto de carga, con el propósito de agilizar los procedimientos aduaneros y facilitar el traslado de mercancías. También plantearon avanzar en la firma del Arreglo de Reconocimiento Mutuo del Operador Económico Autorizado, una medida que busca facilitar las operaciones comerciales y mejorar la coordinación entre las autoridades responsables del movimiento de productos.

A estos trabajos se suman las propuestas de interconexión ferroviaria, que pretenden contribuir al desarrollo económico y fortalecer la integración regional mediante mejores conexiones para el transporte de mercancías y personas. Para dar seguimiento a los acuerdos, los cancilleres establecieron que la XIII Reunión Plenaria de la Comisión Binacional Guatemala-México se realizará el próximo 27 de noviembre en la Ciudad de México. En este encuentro se revisarán los avances de las diferentes subcomisiones y los compromisos asumidos por ambos gobiernos.

Además, acordaron realizar una visita a la zona fronteriza a principios de 2027 para continuar el diálogo sobre gestión aduanera, interconexión ferroviaria y movilidad humana. En el ámbito internacional, los dos funcionarios reafirmaron su compromiso con el multilateralismo, el diálogo y la cooperación para mantener la paz, de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el respeto al orden internacional basado en normas.

Como parte de la visita oficial, Roberto Velasco Álvarez y Carlos Ramiro Martínez acompañaron al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, durante la develación de una placa conmemorativa en la antigua sede de la Embajada de México en ese país. El inmueble, que actualmente alberga la Secretaría General de la Presidencia de Guatemala, tiene un significado histórico porque brindó asilo a cientos de ciudadanos guatemaltecos en 1944. Con estos acuerdos, los gobiernos de México y Guatemala reiteraron su intención de mantener una relación basada en el diálogo político y el trabajo conjunto, con acciones dirigidas a fortalecer la seguridad, facilitar el comercio y promover mejores condiciones de vida para las comunidades de ambos lados de la frontera.