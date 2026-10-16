Plataforma País, apuesta para financiar proyectos contra el cambio climático: Semarnat

La directora general de Políticas para la Acción Climática de Semarnat, Norma Munguía Aldaraca, y el director de Asuntos Internacionales de Hacienda, (SHCP), Raúl González, al participar en el foro (Giovanna Morales Gómez)

Cambio climático en México — En el marco de las actividades rumbo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), la directora general de Políticas para la Acción Climática de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Norma Munguía Aldaraca, y el director general de Asuntos Internacionales y Finanzas Sostenibles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raúl González, comunicaron los avances y elementos para incrementar las acciones contra el cambio climático en México, entre ellas la Plataforma País y la taxonomía sostenible.

Munguía Aldaraca abordó los compromisos climáticos de México y las metas incluidas en su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), en cambio, González detalló la importancia de contar con elementos que dejen conocer proyectos, movilizar recursos y evaluar los resultados de las inversiones.

Uno de los compromisos ambientales mencionados en la conferencia es el impulso a la generación de electricidad limpia, la reducción de emisiones de metano y carbono negro, además de modificaciones relacionadas con la adaptación, las pérdidas y los daños, la transición justa y la perspectiva de género.

Las metas expuestas incluyen reducir 30 por ciento las emisiones de metano respecto a los niveles de 2020 y transitar hacia una participación de 38.5 por ciento de electricidad limpia para 2030 y de 43.3 por ciento para 2035.

Mitigación y adaptación

Por parte de la SHCP, la Plataforma País fue anunciada como un instrumento para articular el financiamiento y vincular los compromisos climáticos con proyectos susceptibles de recibir inversión. La iniciativa integra el trabajo coordinado de los sectores público y privado, y el ámbito académico.

González recalcó que el 71 por ciento de los proyectos registrados corresponde a medidas de mitigación, cuando el porcentaje restante se entrelaza con la adaptación al cambio climático.

Sumado a esto, la taxonomía sostenible es llevada a cabo para las actividades que sumen a objetivos ambientales y de sostenibilidad, incluida la biodiversidad. Su publicación está fijada para finales de noviembre o principios de diciembre.

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