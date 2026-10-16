Aseguran 171 kilos de presunta cocaína ocultos en tanques de combustible de un tractocamión en Chiapas

Autoridades federales aseguraron 170 paquetes con un peso total de 171.42 kilogramos de presunta cocaína, ocultos en los tanques de combustible de un tractocamión, durante un operativo de revisión en el Centro de Atención Integral al Tráfico Fronterizo de Huixtla, en la frontera sur de México.

En las acciones participaron elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), a través de la Aduana de Ciudad Hidalgo, en coordinación con integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la información oficial, el aseguramiento ocurrió durante una revisión de rutina, cuando el personal aduanero sometió la unidad de carga a una inspección mediante equipo móvil de rayos X.

El análisis permitió detectar irregularidades en la densidad de ambos tanques de combustible, además de identificar objetos rectangulares en su interior, lo que llevó a las autoridades a realizar una revisión más exhaustiva.

Para confirmar las sospechas, se solicitó el apoyo de un binomio canino especializado en la detección de narcóticos, cuyo marcaje positivo señaló las áreas donde se encontraban los paquetes.

Al inspeccionar los depósitos, los agentes localizaron 85 paquetes rectangulares en cada tanque, con un total de 170 envoltorios que contenían un polvo blanco con características similares a la cocaína. El peso conjunto de la sustancia fue de 171.42 kilogramos.

Tras el hallazgo, el conductor del tractocamión y la sustancia asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades legales.

Las autoridades no proporcionaron mayores detalles sobre la procedencia del cargamento ni sobre su posible destino.