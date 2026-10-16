Cae “El Trébol”, trafica metanfetamina y cocaína de México a EU

Detenido "El Trébol". (SSPC)

Fue detenido Erick “N”, alias “Trébol”, sujeto requerido por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, y es identificado como integrante de una célula criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína y metanfetamina de México hacia ese país.

Derivado del intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos, los agentes identificaron la capital de Querétaro como zona de movilidad de “El Trébol”, vinculados al trasiego de drogas entre ambos países.

Con la información obtenida, se desplegó un operativo coordinado en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Querétaro, donde los agentes ubicaron a Erick Eduardo “N” y cumplimentaron la orden de detención con fines de extradición en su contra.