¿Desde cuándo no abría la UNAM un plantel en CDMX? Esta fue la última vez que se inauguró una ENES

UNAM anuncia nuevo plantel en CDMX El anuncio de la nueva ENES Suroriente de la UNAM en Ciudad de México marca un hito en la educación capitalina moderna.

El Gobierno capitalino y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) formalizaron una alianza para inaugurar un nuevo plantel de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) en la zona suroriente de la Ciudad de México, con el propósito de ampliar las oportunidades de acceso a la universidad.

Presentado por Clara Brugada Molina en su segundo informe de labores, el proyecto será el primer plantel de la UNAM inaugurado en la capital en más de 50 años, contemplando una capacidad para 20 mil alumnas y alumnos.

FES Zaragoza, el último plantel de la UNAM inaugurado en CDMX: ¿cuántos años tiene y cómo se fundó?

La historia de la expansión de la UNAM en la periferia de la Ciudad de México se remonta a la década de 1970, cuando el crecimiento de la matrícula y la demanda de educación superior impulsaron la creación de nuevas escuelas fuera de Ciudad Universitaria.

Ante tal urgencia, la máxima casa de estudios emprendió el Programa de Descentralización de Estudios Profesionales que dio origen a cinco unidades de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP): Cuautitlán, Iztacala, Acatlán, Aragón y Zaragoza, con el objetivo de acercar la educación universitaria a más sectores de la población y distribuir la actividad académica en distintos puntos del área metropolitana.

La FES Zaragoza cumple hoy medio siglo de historia, consolidada como un referente en la formación profesional con sentido social. La nota en: https://t.co/NBFsnCBUPL #FESZaragoza #TodosSomosFESZaragoza https://t.co/9QbgfRBsrw — FES ZARAGOZA OFICIAL (@unam_fesz) January 19, 2026

Entre las fechas clave del proceso, se encuentra el 19 de enero de 1976, cuando se inauguró la ENEP Zaragoza, actualmente conocida como Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza; en enero de 2026, el plantel cumplió 50 años de historia, consolidándose como una de las entidades académicas más representativas de la zona oriente del Valle de México.

“La creación de las ENEP significó una transformación profunda del modelo universitario, al extender la formación profesional más allá de Ciudad Universitaria y acercarla a sectores cuyo acceso a la educación superior era casi un sueño”, señaló la Facultad en su conmemoración a inicios del año presente, resaltando su compromiso con la formación de profesionistas en áreas como la salud y las ciencias biológicas, fundamentales para el bienestar y el desarrollo de la sociedad.

La FES Zaragoza es, por tanto, un referente para explicar la historia de la expansión universitaria en la capital que hoy en día ha encontrado una nueva ruta con la próxima construcción de la ENES Suroriente, el primer complejo de gran capacidad en la Ciudad de México tras cinco décadas desde el origen de las ENEP metropolinatas.

¿Cuáles son los últimos planteles de educación superior que creó la UNAM en otros estados?

Después de extender su presencia en la capital durante los años setenta, la UNAM impulsó nuevas estrategias para llevar sus programas académicos a otras regiones del país.

Entre ellas, destaca el modelo de las Escuelas Nacionales de Estudios Superiores (ENES), diseñado con el propósito de ampliar la cobertura universitaria, fortalecer la investigación y ofrecer licenciaturas vinculadas con las necesidades regionales.

Algunos de los planteles que marcaron esa expansión en los últimos años, son:

ENES León, Guanajuato (2011): El Consejo Universitario aprobó su creación el 31 de marzo de 2011. La unidad se planteó como una alternativa de educación superior para el Bajío, con licenciaturas, posgrados y proyectos de investigación.

El Consejo Universitario aprobó su creación el 31 de marzo de 2011. La unidad se planteó como una alternativa de educación superior para el Bajío, con licenciaturas, posgrados y proyectos de investigación. ENES Morelia, Michoacán (2011-2012): La creación fue aprobada durante diciembre de 2011 y comenzó actividades en agosto de 2012; desde entonces, ha ampliado su oferta académica.

La creación fue aprobada durante diciembre de 2011 y comenzó actividades en agosto de 2012; desde entonces, ha ampliado su oferta académica. ENES Juriquilla, Querétaro (2017-2018): La creación fue aprobada por el Consejo Universitario en diciembre 2017 y recibió estudiantes a partir de agosto 2018.

La creación fue aprobada por el Consejo Universitario en diciembre 2017 y recibió estudiantes a partir de agosto 2018. ENES Mérida, Yucatán (2017-2020): A pesar de que su creación fue aprobada el 30 de agosto de 2017, la inauguración oficial del plantel tuvo lugar hasta el 17 de febrero de 2020.

A pesar de que su creación fue aprobada el 30 de agosto de 2017, la inauguración oficial del plantel tuvo lugar hasta el 17 de febrero de 2020. ENES Oaxaca, Oaxaca (2025): Con el objetivo de fortalecer la educación superior en el sur-sureste mediante programas académicos y una mayor vinculación con las necesidades sociales y económicas de la región, el Consejo Universitario aprobó su creación el 31 de marzo de 2025 e inauguró el plantel el 11 de agosto de ese año.

Estos casos muestran que la expansión de la UNAM no se ha limitado a construir edificios, sino que también ha buscado diversificar las carreras, desarrollar investigación y acercar la educación superior a regiones con necesidades específicas.

La ENES Suroriente se suma a esta trayectoria con una diferencia destacable: su ubicación estará en la propia Ciudad de México, ampliando su matrícula a una región capitalina que requiere mayor infraestructura educativa.