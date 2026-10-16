IMSS evalúa aumento salarial y regularización de plazas tras rechazo de trabajadores (Estrella Josento)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) evalúa una nueva propuesta de mejora laboral para su personal, que contempla un posible incremento salarial superior al inicialmente ofrecido, así como la regularización de plazas y la atención de otras demandas sindicales, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria señaló que el director general del organismo, Zoé Robledo, analiza un programa integral en respuesta al rechazo de los trabajadores a la oferta salarial planteada para el periodo 2026-2027.

“Se hizo la mesa de trabajo y está evaluando el director (del IMSS) Zoé Robledo un programa integral, no solamente de aumento, de mayor aumento salarial, siempre en la medida de lo posible, además de regularización de plazas y otros temas que han estado demandando los trabajadores”, declaró Sheinbaum.

La revisión ocurre después de que la base sindical del IMSS rechazara, mediante una consulta realizada esta semana, la propuesta inicial de incremento global de 6.8 por ciento, integrada por un aumento directo al salario de 2.9 por ciento y otro de 3.9 por ciento en prestaciones laborales.

El resultado de la votación abrió la posibilidad de retomar las negociaciones entre las autoridades del instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), con el propósito de construir una oferta que responda a las demandas del personal.

Reabrirán mesas de negociación

Por su parte, Zoé Robledo confirmó que se analizarán alternativas para presentar una propuesta que pueda resultar más favorable para los trabajadores.

“Vamos a analizar alternativas para construir una mejor propuesta, en el marco de lo posible”, expresó el director general del IMSS en un video difundido en redes sociales.

Las nuevas conversaciones buscarán abordar no solo el componente salarial, sino también la regularización de plazas y otros asuntos laborales planteados por la representación sindical.

Aunque el gobierno federal manifestó su disposición a revisar las condiciones de la oferta inicial, hasta el momento no se ha anunciado un porcentaje definitivo para el posible nuevo incremento ni una fecha para concluir las negociaciones.

Pendiente una nueva oferta para el periodo 2026-2027

El proceso de negociación será determinante para definir las condiciones salariales y laborales del personal del IMSS durante los próximos dos años.

La Presidenta indicó que la revisión deberá realizarse de acuerdo con las posibilidades institucionales, mientras que la dirección del Seguro Social buscará alternativas en coordinación con el sindicato.

Con la reapertura del diálogo, las autoridades pretenden avanzar hacia una propuesta que considere las demandas de los trabajadores y permita establecer los términos del acuerdo laboral para el periodo 2026-2027.