Lemus avalúan nuevos esquemas de financiamiento Federal para el acueducto

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, mantiene abierta la posibilidad de explorar nuevos esquemas de financiamiento con la Federación para construir el acueducto sustituto Chapala–Guadalajara, una obra estratégica para mejorar el abastecimiento de agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.

La discusión se centra en encontrar un modelo que permita sumar recursos y distribuir los compromisos financieros sin privatizar el servicio de agua potable ni trasladar el costo de la infraestructura a los usuarios mediante aumentos tarifarios.

La iniciativa presentada ante el Congreso de Jalisco estima una inversión de alrededor de 11 mil 922 millones de pesos para la construcción del proyecto, con un esquema de pagos multianual. Sin embargo, el costo financiero acumulado a largo plazo dependerá de las condiciones de contratación y del mecanismo que finalmente se autorice.

Por ello, el análisis de alternativas, incluida una posible participación del Gobierno federal, abre la posibilidad de revisar cómo distribuir los recursos y reducir la presión sobre las finanzas estatales. Hasta ahora, esta opción debe entenderse como una posibilidad en análisis, no como un acuerdo confirmado de aportación federal.

Lemus ha sostenido que está dispuesto a revisar mecanismos de financiamiento, pero no a privatizar el agua. La propuesta deberá continuar su revisión legislativa antes de definir el modelo financiero definitivo.

El proyecto busca modernizar la conducción del agua desde Chapala y fortalecer la seguridad hídrica de la metrópoli, aunque su viabilidad también dependerá de la transparencia de los costos y de las condiciones que se establezcan para comprometer recursos públicos durante varios años.