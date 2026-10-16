Casa Tlalpan será sede de la Universidad Rosario Castellanos y una preparatoria

Casa Tlalpan

La presidenta Claudia Sheinbaum , informó que el predio conocido como Casa Tlalpa, relacionado con el exjefe de la Policía del Distrito Federal Arturo “El Negro” Durazo, será destinado a fines educativos y albergará una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y una preparatoria.

Durante sus declaraciones, la mandataria recordó que el inmueble fue construido originalmente como residencia del entonces jefe policiaco y destacó que el lugar llegó a ser conocido por la edificación de un gran inmueble de estilo palaciego, al que se refirió como un símbolo de corrupción.

Sheinbaum señaló que el terreno fue recuperado a finales de la década de 1990 y que, durante un periodo, funcionó como sede de la Academia Mexicana de Ciencias. Sin embargo, explicó que aún existían asuntos jurídicos pendientes para regularizar completamente la propiedad.

En ese sentido, indicó que su administración atendió los trámites legales correspondientes a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), con el objetivo de avanzar en la regularización del predio y concretar su nuevo uso.

La Presidenta destacó la transformación que tendrá el espacio, al pasar de un inmueble asociado con la corrupción a instalaciones destinadas a la educación media superior y universitaria.

“Como de un monumento a la corrupción a una escuela”, expresó Sheinbaum al referirse al cambio de uso del terreno.

La mandataria adelantó que se ofrecerán más detalles sobre el proyecto, que busca aprovechar el inmueble para ampliar los espacios educativos y ponerlo al servicio de estudiantes.