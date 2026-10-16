Huracán Trudy llega a categoría 3 este 16 de octubre: ¿Cómo va su trayectoria y qué estados afectará?

Huracán Trudy Ciclón alcanza categoría 3 y persisten efectos en costas del Pacífico. (cuartoscuro)

El Huracán Trudy, el cual se desplaza por el Océano Pacífico a lo largo de costas mexicanas, llegó a categoría 3 en la mañana de este viernes 16 de octubre. Descubre cómo afectará.

¿Cómo va trayectoria de Huracán Trudy por México?

Huracán Trudy llegó a categoría 3. El ciclón actualmente se encuentra a 385 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco y a 380 de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Alcanzará vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el noroeste a 9 kilómetros por hora.

Debido a la trayectoria similar que tiene con el huracán Simon, hoy tormenta tropical, algunos especularon se podría formar un Efecto Fujiwhara. Este fenómeno refiere a cuando dos vórtices ciclónicos se acercan y comienzan a orbitar alrededor de un punto. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) descartó dicha posibilidad.

Lo que sí provocarán será un fin de semana lluvioso en los estados afectados por ambos ciclones, pues además coinciden con el Frente Frío Número 2. La tormenta tropical Simon comenzará a desplazarse al oeste-noroeste, mientras que se espera que el huracán Trudy llegue a donde actualmente se encuentra Simon a 325 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corriente, Jalisco.

⚠️ #Trudy esta mañana se encuentra como #Huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas de #Guerrero y #Michoacán. Los detalles, en el gráfico https://t.co/BXNkyyCB6r — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026

Habrá lluvias puntuales intensas en Guerrero (centro, este, sur, sureste) y Oaxaca (norte, centro, sur sureste); así como también lluvias puntuales muy fuertes en el oeste, centro y sur de Michoacán.

Debido a fuerte oleaje en Guerrero y Michoacán, que alcanzará hasta los 5 metros de altura, y en Oaxaca, de hasta 4 metros, se recomienda estar alejado de las costas.