Ebrard defiende estrategia comercial ante diputados; oposición cuestiona incertidumbre del T-MEC

Marcelo Ebrard comparece ante la Cámara de Diputados.

Ante las preocupaciones por la relación comercial con Estados Unidos, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el crecimiento económico, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, defendió la estrategia del gobierno federal y aseguró que “México vive un momento privilegiado en el comercio mundial”.

El secretario atribuyó esa situación a la conducción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y a las negociaciones bilaterales, así lo hizo durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Economía, Comercio y Competitividad, y de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Durante su discurso, el funcionario celebró que alrededor de 80 por ciento del comercio con Estados Unidos continúa libre de aranceles. También destacó el aumento de las exportaciones, la inversión extranjera directa y la presencia de la nación en sectores como la electrónica y los semiconductores.

El secretario adelantó que antes de concluir 2026 se realizará una cuarta ronda bilateral de revisión del T-MEC y rechazó que las negociaciones con Washington estén paralizadas; además, manifestó su expectativa de conseguir reducciones a los aranceles estadounidenses que afectan al acero, aluminio y sector automotriz, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo sobre esos gravámenes.

Aseguró que mantener la relación económica y financiera con Estados Unidos absorbe entre 80 y 85 por ciento del tiempo y esfuerzo de su dependencia; ante este escenario, defendió la necesidad de consolidar los avances alcanzados y mantener las negociaciones comerciales.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, consideró que la política económica es una herramienta fundamental para combatir la pobreza y reconoció la conducción de la Secretaría de Economía.

El legislador destacó la importancia del diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para explicar las decisiones gubernamentales y fortalecer la rendición de cuentas. Aunque reconoció que existen diferencias entre las fuerzas políticas, afirmó que el debate puede coexistir con un interés común por el país.

También elogió el profesionalismo de Ebrard y sus respuestas a los cuestionamientos de los diputados, al considerar que su labor será crucial ante las tensiones comerciales con Estados Unidos.

La posición del gobierno contrastó con las preocupaciones expresadas por legisladores de oposición, quienes cuestionaron la incertidumbre que generan las revisiones periódicas del tratado, el bajo crecimiento económico, las restricciones al financiamiento empresarial y los posibles efectos de los cambios arancelarios en distintas industrias.

Alerta por aranceles y recortes

Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano reconocieron la importancia de mantener la apertura comercial y la integración de México con Estados Unidos y Canadá, pese a las diferencias, aunque señalaron que esta estrategia requiere mejores condiciones internas para fortalecer a las empresas y aprovechar sus beneficios.

También alertaron sobre las reducciones presupuestales previstas para 2027 en programas relacionados con las mipymes, el desarrollo empresarial, la competitividad, el comercio exterior y la inversión.

Los representantes de Movimiento Ciudadano plantearon la necesidad de diversificar los mercados de exportación hacia Asia-Pacífico, Europa y América del Sur, ante los riesgos de concentrar la relación comercial en Estados Unidos.

Gustavo de Hoyos, cuestionó los posibles efectos de la modificación de más de mil 400 fracciones arancelarias; mencionó sectores como el electrónico, autopartes, cosméticos, empaques de cartón y productos de higiene han advertido sobre aumentos en costos, alteraciones en las cadenas de suministro y dificultades para sustituir insumos que no se producen en México o la región.

De Hoyos propuso fortalecer los corredores económicos fronterizos y dar certidumbre sobre la continuidad de los estímulos fiscales para esa región en 2027; así como revisar la posibilidad de recuperar un instituto especializado en el impulso a las mipymes.

Llamó a establecer un esquema gradual del impuesto sobre la renta para nuevas empresas durante sus primeros años y analizar mecanismos legales para evitar que fraudes contra pequeñas compañías queden impunes.

Asimismo, pidió agilizar los avisos automáticos de importación administrados por la Secretaría de Economía, al señalar que las inspecciones relacionadas con las reglas de origen han ocasionado demoras de varias semanas en algunos permisos empresariales. Consideró que las revisiones deben mantenerse sin convertirse en obstáculos para la actividad productiva.

La diputada panista Angélica Granados cuestionó el bajo crecimiento económico y las afectaciones que los gravámenes estadounidenses pueden generar en industrias estratégicas, entre ellas la automotriz.

PRI exige proteger al campo

Los legisladores del PRI señalaron que la caída de la producción agrícola limita la capacidad de México para aprovechar las oportunidades comerciales y enfrentar la revisión del T-MEC.

Por ello, Mario Zamora llamó reactivar la banca de desarrollo, impulsar proyectos de infraestructura en Sinaloa y respaldar a los productores de tomate, afectados por un arancel antidumping de 17 por ciento. También alertó sobre la reducción de recursos para sanidad agropecuaria y la necesidad de mantener controles ante riesgos como el gusano barrenador.

La preocupación por el campo fue compartida por Leticia Barrera Maldonado, quien señaló que la producción de los siete principales granos disminuyó de 34.5 millones de toneladas en 2022 a 30.8 millones en 2025, incluida una caída de 1.5 millones de toneladas de maíz blanco.

También cuestionó las diferencias entre los precios de compra y venta del frijol adquirido por el gobierno y pidió revisar sus efectos en el mercado.

En su intervención, Hugo Gutiérrez Arroyo llamó a priorizar el crecimiento con estabilidad y el empleo formal, y sostuvo que México necesita certidumbre para atraer inversiones y fortalecer su economía frente a las próximas negociaciones comerciales.

En respuesta a las preocupaciones sobre el panorama comercial, Ebrard defendió la posición de México frente a Estados Unidos y reiteró que se buscará reducir los gravámenes que todavía afectan a determinados sectores, “la negociación continuará en los próximos meses”.