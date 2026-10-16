“Somos bandidos, pero del jale”: responden estudiantes del Conalep a influencers que se burlaron de ellos

Estudiantes del Conalep responden a críticas de influencers. Desde un video de TikTok, estudiantes de Conalep respondieron a las críticas de los influencers del podcast Parrilleros MX, en donde hablaron sobre las actividades que hacen dentro del plantel. (@@ParrillerosM/X y @weraa_zx/TikTok)

La polémica entre los creadores de contenido y estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) continúa generando reacciones en redes sociales, luego de que dos jóvenes de Nuevo León publicaran un video para defender su formación académica y responder a los estereotipos difundidos por los conductores del podcast Los Parrilleros MX.

Los protagonistas de la respuesta fueron Ximena e Ismael, quienes aprovecharon la controversia para mostrar los conocimientos que adquieren en sus respectivas carreras técnicas, además de cuestionar los prejuicios que enfrentan los estudiantes de esta institución al buscar oportunidades laborales.

Mediante un video difundido en TikTok por la cuenta @weraa_zx, los jóvenes defendieron el trabajo de sus compañeros y el esfuerzo de sus familias, utilizando una frase que rápidamente llamó la atención de los internautas: “Somos bandidos, pero bandidos del jale”.

¿Qué dijeron Los Parrilleros MX sobre los estudiantes del Conalep?

La controversia comenzó después de que circulara un fragmento del podcast Los Parrilleros MX, también conocido como Los Parrilleros Mamones, cuyos integrantes son creadores de contenido originarios de Monterrey, Nuevo León.

Durante una de sus conversaciones, los conductores utilizaron expresiones como “bandidazos” para referirse a los alumnos del Conalep, además de realizar comentarios relacionados con embarazos adolescentes y otros estereotipos que históricamente han sido utilizados para ridiculizar a los estudiantes de la institución.

La grabación provocó una serie de reacciones en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron que los influencers recurrieran a generalizaciones para hacer humor sobre una comunidad estudiantil.

Entre quienes decidieron responder se encontraban Ximena e Ismael, dos estudiantes del Conalep de Nuevo León que aprovecharon la controversia para compartir sus experiencias y mostrar parte de su preparación profesional.

La respuesta no se limitó a criticar los comentarios de los conductores, pues los jóvenes también los invitaron a conocer personalmente su escuela y las actividades que realizan durante sus clases.

“Eso ya no es humor, es discriminación”: estudiantes del Conalep responden a influencers

Ximena, una estudiante de 18 años que cursa la carrera de Mantenimiento Automotriz, explicó que mientras los conductores del podcast realizaban comentarios sobre el Conalep, ella se encontraba desde temprano en los talleres de su institución.

Entre las actividades que mencionó se encuentran la afinación de vehículos, el mantenimiento de motores y otros procedimientos mecánicos que forman parte de su preparación como técnica automotriz.

La joven también cuestionó las consecuencias que pueden tener los estereotipos cuando los egresados buscan incorporarse al mercado laboral, debido a que los prejuicios sobre una escuela podrían afectar la percepción de sus conocimientos y capacidades.

Asimismo, habló del esfuerzo económico que realiza su madre para pagar sus traslados al plantel, situación que utilizó para recordar que detrás de cada estudiante existen familias que trabajan para ofrecerles oportunidades educativas.

“Eso ya no es humor. Es discriminación”, expresó Ximena, al cuestionar los señalamientos de los creadores de contenido.

Por su parte, Ismael, estudiante de Mantenimiento de Sistemas Electrónicos, defendió la importancia de las carreras técnicas y recordó que sus conocimientos son necesarios para el funcionamiento de distintos sectores de la economía.

Los estudiantes señalaron que en el Conalep se preparan futuros trabajadores especializados en mantenimiento de automóviles, sistemas industriales, electrónica y servicios de salud, entre otras disciplinas.

Finalmente, los jóvenes invitaron a Eder y Charly, integrantes de Los Parrilleros MX, a visitar su plantel para conocer sus talleres, observar cómo realizan procedimientos mecánicos y compartir una carne asada.

¿Qué se estudia en el Conalep y por qué se generó la polémica?

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica es una institución pública de educación media superior fundada en 1978, cuyo principal objetivo es formar profesionales técnicos y profesionales técnicos bachiller en diferentes áreas productivas.

De acuerdo con su portal oficial, la institución cuenta con una amplia oferta educativa distribuida en distintos estados de México, con programas enfocados en la industria, la tecnología, la salud, los servicios y la administración.

Entre las carreras que ofrece el Conalep se encuentran:

Mantenimiento Automotriz: reparación, diagnóstico y mantenimiento de sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos de vehículos.

reparación, diagnóstico y mantenimiento de sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos de vehículos. Mantenimiento de Sistemas Electrónicos: instalación, diagnóstico y reparación de equipos y sistemas electrónicos.

instalación, diagnóstico y reparación de equipos y sistemas electrónicos. Enfermería General: formación técnica para brindar cuidados y atención a pacientes.

formación técnica para brindar cuidados y atención a pacientes. Mecatrónica: integración de conocimientos de mecánica, electrónica y automatización.

integración de conocimientos de mecánica, electrónica y automatización. Informática: desarrollo de competencias relacionadas con sistemas computacionales y herramientas digitales.

desarrollo de competencias relacionadas con sistemas computacionales y herramientas digitales. Contabilidad: registro, organización y análisis de operaciones financieras.

registro, organización y análisis de operaciones financieras. Electromecánica Industrial: mantenimiento y operación de maquinaria y equipos utilizados en procesos industriales.

La controversia provocada por Los Parrilleros MX reavivó el debate en redes sociales sobre los prejuicios que enfrentan los alumnos de escuelas técnicas en México, particularmente aquellos relacionados con su nivel socioeconómico o sus posibilidades de desarrollo profesional.

De esta manera, lo que comenzó como una serie de burlas terminó convirtiéndose en una oportunidad para que los jóvenes del Conalep mostraran sus habilidades y reivindicaran la formación que reciben, utilizando las mismas redes sociales para defender su identidad estudiantil.