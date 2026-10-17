Alerta por el huracán Trudy ¿A qué hora tocará tierra y en qué estados? (CONAGUA Clima)

De acuerdo al último reporte del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), el huracán Trudy se mantiene en categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se localiza a 220 km al sur-sureste de Manzanillo-Colima, por lo que generará lluvias torrenciales en distintas regiones de Jalisco, Colima y Michoacán.

Para este sábado 17 de octubre, se prevén lluvias puntuales intensas de 75 a 150 mm, con posibles descargas eléctricas y rachas de viento.

Huracán Trudy: ¿A qué hora y en dónde tocará tierra?

Hasta el momento, el SMN no tiene previsto que el huracán Trudy toque tierra, aunque se espera que para la tarde de este sábado, alrededor de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, evolucione a categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson. Mientras que para el domingo 18 de octubre será cuando más se acerque a las costas de Jalisco y Nayarit.

Actualmente, el huracán Trudy se localiza a 220 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 410 km al oeste de Acapulco, Guerrero. Mantiene vientos máximos de 150 km/h con rachas de 185 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 13 km/h.

Huracán Trudy

Categoría actual: Categoría 1.

Categoría 1. Vientos máximos sostenidos: 150 km/h.

150 km/h. Desplazamiento: 13 km/h hacia el noroeste.

13 km/h hacia el noroeste. Estados en alerta: Colima, Guerrero, Michoacán, Jalisco.

El huracán Trudy ocasionará intensas lluvias y rachas de viento, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los canales oficiales del gobierno y atender las recomendaciones de Protección Civil.

¿Qué estados y municipios están en alerta por lluvias e inundaciones?

La circulación del huracán Trudy ocasionará lluvias intensas en Colima y Michoacán, así como lluvias muy fuertes en Jalisco y Nayarit. También se ha alertado por rachas de viento de 100 a 120 km/h y oleaje de 5 a 7 metros de altura en Colima, Jalisco y Michoacán.

Lluvias intensas (75 a 150 mm): Colima y Michoacán

Colima y Michoacán Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (costa y sur) y el sur de Nayarit.

Jalisco (costa y sur) y el sur de Nayarit. Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Suroeste de Guerrero.