Detienen al exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui por uso indebido de funciones

Detenido César Jáuregui Moreno. (Especial)

Fue detenido el exfiscal del estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, por el delito de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, en relación al caso del desmantelamiento de un narcolaboratorio y los agentes fallecidos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

La orden de aprehensión cumplimentada también refiere a Guillermo Arturo Zuany Portillo, extitular de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), a quien que se le señala del delito de falsedad ante autoridades.

El exfiscal fue capturado en la avenida La Calle la Cantera y la avenida George Washington, en la colonia Campestre Washington, en la ciudad de Chihuahua.

A Jáuregui Moreno se le investiga por la presunta participación de dos agentes de la CIA en labores de seguridad en esa entidad sin autorización federal, mismos que fallecieron tras un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

Los agentes de la CIA habrían fallecido en un accidente automovilístico en la Sierra de Chihuahua mientras salían de una redada de drogas; junto con ellos murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, y Manuel Genaro Méndez Montes, un oficial de la misma dependencia.

Asimismo, el reporte señala que los funcionarios estadounidenses habrían fallecido alrededor de las 2 de la madrugada en la ciudad de Morelos, después de que su convoy, conformado por varios vehículos, partiera del lugar de la redada antidrogas y salió de la carretera, cayó por el borde de un barranco y explotó al impactar.

En días recientes, la gobernadora de este estado, María Eugenia Campos, declaró que los hechos cometidos por Jáuregui “no se pueden perdonar”.

“Quien ya rebasa ese límite de no avisarle a la jefa, de no platicarle, de no saber qué es lo que estaba pasando, si pasó ahí en ese momento en el final de Morelos ¿Cómo puede saber la gobernadora que no sucedió en otros momentos, en otras circunstancias", dijo Campos Galván.

Detalló que la fiscalía local y la FGR se mantienen en el desarrollo de las indagatorias, así como de las carpetas de investigación, además de que mantienen reuniones periódicas con la titular de la FGR, Ernestina Godoy.

Tras los hechos, Jáuregui Moreno, renunció a su cargo el 27 de abril, con carácter de irrevocable.

Afirmó que dejó su cargo con el objeto de permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía a fin de restablecer la confianza pública.

En su posicionamiento, reconoció que la información inicial difundida sobre la presencia de personas que se identificaron como presuntos funcionarios extranjeros fue inconsistente y que existieron omisiones en la gestión institucional y en los mecanismos de control y comunicación.

Posteriormente, la gobernadora de Chihuahua recibió un citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el caso de la intervención de agentes estadounidenses durante un operativo para desmantelar el laboratorio de drogas.

En su oportunidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que, si las investigaciones confirman que algún funcionario público permitió el ingreso o participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano, en violación de alguna disposición legal, se deberá proceder conforme a la legislación.

Sheinbaum señaló que durante la conversación con Maru Campos dejó claro que, si se comprueba que hubo alguna violación a la ley, las autoridades deberán actuar. La gobernadora, según lo expresado por la presidenta, estuvo de acuerdo con que se proceda en caso de que algún funcionario de su administración haya incurrido en una conducta ilegal.

La reunión con Maru Campos ocurrió después de que la gobernadora solicitara formalmente un encuentro con la presidenta para abordar distintos asuntos de Chihuahua.