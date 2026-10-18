Descarta Senasica fiebre aftosa en becerro inspeccionado en Sonora

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), descartó la presencia de fiebre aftosa en un becerro inspeccionado en la estación cuarentenaria de Agua Prieta, Sonora, luego de que los análisis de laboratorio confirmaron que el animal presentaba estomatitis papular bovina.

De acuerdo con la dependencia, esta enfermedad tiene distribución mundial y no representa un riesgo mayor para la salud animal, por lo que el resultado permitió descartar la sospecha de una enfermedad vesicular exótica de importancia cuarentenaria.

El caso fue detectado cuando personal de la Dirección de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), adscrita al Senasica, identificó aftas en la boca del bovino.

Ante estos signos clínicos, los especialistas tomaron muestras de las lesiones y las enviaron al laboratorio de alta seguridad de Palo Alto, en la Ciudad de México, para realizar los estudios correspondientes.

Agricultura explicó que, conforme a los protocolos internacionales, cualquier sospecha de este tipo se atiende y analiza de manera inmediata, debido a que los síntomas pueden ser similares a los de otras enfermedades vesiculares exóticas que no están presentes en México y que requieren vigilancia sanitaria estricta.

Los resultados se obtuvieron en menos de 24 horas y confirmaron que se trataba de estomatitis papular bovina, con lo que se descartó la presencia de fiebre aftosa en el ejemplar.

La dependencia destacó que la respuesta oportuna demuestra la capacidad de diagnóstico y atención del Senasica, así como la importancia de mantener mecanismos permanentes de vigilancia epidemiológica para proteger la actividad pecuaria nacional.

Asimismo, recordó que México se mantiene libre de fiebre aftosa desde 1954, condición que se busca preservar mediante la detección temprana de posibles enfermedades y la aplicación de medidas sanitarias en los puntos de inspección y control.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró su compromiso con la protección de la sanidad animal, la inocuidad alimentaria y el bienestar de las familias ganaderas, además de garantizar el abasto de alimentos seguros para la población.