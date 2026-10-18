Desmienten esquema de corrupción de Notaria 7 de Hidalgo

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Estimado medio de la Crónica de Hoy

El que suscribe Mtro. Victor Guillermo Kanan Muñoz, titular número 7 del Distrito Judicial de Actopan, Hidalgo, me dirijo a ustedes respetuosamente para manifestar mi preocupación e inconformidad por la información difundida en su medio de comunicación, mediante la publicación titulada “Notarías en Hidalgo vinculadas a esquema de corrupción de Canek Vázquez”.

El contenido referido incluye información falsa e inexacta que afecta directamente mi reputación personal, mi imagen y credibilidad, tanto en el ámbito profesional como en el personal y familiar.

Es importante precisar que no he sido sujeto de investigación alguna ni he recibido solicitudes de información relacionadas con los hechos a los que hace referencia dicha publicación. POr el contrario, durante mi trayectoria me he conducido con apego a la legalidad y he mantenido un estricto cumplimiento de la normativa aplicable en el ejercicio de mis actividades.

Por ello, considero necesario que la información publicada sea revisada y contrastada debidamente, a fin de evitar que se mantengan o difundan señalamientos que no correspondan a la realidad y que puedan generar una percepción equivocada sobre mi persona.

La difusión de este tipo de contenidos tiene consecuencias y trascienden el ámbito informativo, pues puede ocasionar un daño significativo a la reputación, el buen nombre y la credibilidad de quienes son mencionados. Por esta razón, siendo fundamental que el ejercicio periodístico se acompañe de una adecuada verificación de los hechos y de la responsabilidad que implica hacer pública información que involucra a personas identificables.

En virtud de lo anterior, solicito formalmente el retiro de la publicación referida, toda vez que su contenido me perjudica al vincular mi persona con señalamientos falsos y que no corresponden a mi actuación. Asimismo, solicito que se adopten las medidas editoriales pertinentes para evitar que continúe la afectación a mi reputación personal y profesional.

Para el supuesto de que la publicación no sea retirada, solicito mi derecho de replica con fundamento en el artículo sexto constitucional y los artículos 2, fracción II;3;4;9 Y 10 de Ley Reglamentaria en materia del Derecho de Réplica.

Mi intención es resolver esta situación de manera respetuosa y directa, privilegiando el diálogo y la revisión responsable de la información difundida. Por ello, agradezco su atención y solicito una respuesta por escrito, así como la confirmación de las acciones que determinen adoptar respecto a esta petición.