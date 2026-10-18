Detienen en Sinaloa a “El Talibán” y a cuatro presuntos integrantes de “Los Chapitos”

Detienen en Sinaloa a “El Talibán”

Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron en dos operativos realizados en Sinaloa a Jesús Abraham “N”, alias “El Talibán”, y a cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva vinculada con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel del Pacífico.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que las acciones se llevaron a cabo los días 16 y 17 de octubre en los municipios de El Rosario y Mazatlán, respectivamente, como resultado de trabajos de inteligencia militar central y en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

En los operativos participaron elementos de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, con el apoyo de tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana.

Detienen a cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva

El primer operativo se realizó el 16 de octubre en el municipio de El Rosario, donde fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva que, de acuerdo con la Defensa, formaban parte del círculo de seguridad de Óscar Luciano “N”, alias “Casco” o “El 81”, identificado por las autoridades como jefe regional de la facción de “Los Chapitos”.

Entre las personas detenidas se encuentra un ciudadano de nacionalidad colombiana.

De acuerdo con la dependencia, la información obtenida a partir de esta primera intervención permitió dar seguimiento a las actividades de la organización y concretar una segunda acción en Mazatlán.

Capturan a “El Talibán” en Mazatlán

El 17 de octubre, fuerzas federales detuvieron en Mazatlán a Jesús Abraham “N”, alias “El Talibán”, a quien identificaron como persona de confianza de Juan Benito “N”, conocido como “Beny 17”, señalado como jefe regional de la misma facción criminal.

Durante esta intervención, las autoridades aseguraron armamento y un vehículo, además de realizar la detención del presunto integrante del grupo delictivo.

La Defensa señaló que los detenidos estarían relacionados con el secuestro y homicidio de 10 trabajadores de la empresa minera Canam/Vizsla Silver Corp., ocurrido el 23 de enero de este año en el municipio de La Concordia, Sinaloa.

Asimismo, se les vincula con el secuestro de cuatro turistas procedentes del Estado de México, registrado el 3 de febrero en Mazatlán.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones, realizar las diligencias periciales correspondientes y determinar su situación jurídica.

La dependencia federal indicó que los operativos derivaron de labores de inteligencia y coordinación entre las fuerzas federales y las autoridades estatales, con el objetivo de detener a personas presuntamente vinculadas con hechos delictivos en la entidad.