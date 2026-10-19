AGRICULTURA y sector privado capacitan a 930 productores para mejorar sus ventas a cadenas comerciales en Durango

AGRICULTURA y sector privado capacitan a 930 productores

Con el objetivo de eliminar intermediarios y llevar directamente los productos del campo a los anaqueles de las grandes cadenas comerciales, La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), Fundación Walmart de México y TechnoServe capacitaron a 930 agricultoras y agricultores de pequeña escala de Durango.

Estos son los resultados de la primera etapa del programa “Pequeño Productor”, que fue impartido en 109 localidades de 17 municipios (Lerdo, Nazas, Rodeo, Mapimí, Poanas, Cuencamé, Canatlán, Durango, Nuevo Ideal, San Juan del Río, Santiago Papasquiaro, Tepehuanes, Tlahualilo, Coneto de Comonfort, Nombre de Dios, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero) de Durango.

El enfoque de esta iniciativa es principalmente, la inclusión y la equidad social, de ahí que cuenta con la participación directa de 171 mujeres rurales y 23 jóvenes.

Durante esta primera etapa, las y los productores fortalecieron sus capacidades técnicas agrícolas con la elaboración e implementación de insumos biológicos y análisis de suelos, la selección de semillas tecnológicamente adecuadas para cada región del estado y la cosecha de alta calidad en cultivos como brócoli, cilantro, apio, rábano, betabel, coliflor, lechuga, acelga, espinaca y perejil.

Esta iniciativa también contempla una visión integral para transformar el trabajo del campo en emprendimientos sostenibles y de esta manera, elevar los ingresos económicos y calidad de vida en el campo.

Para las siguientes fases, el programa tiene proyectada la incursión de tres nuevas agroempresas ubicadas estratégicamente en los municipios de Lerdo, Nuevo Ideal y Poanas.

Las próximas etapas abordarán la formación para la constitución jurídica formal de las agroempresas y se brindará capacitación en logística, procesos de empaque y marketing estratégico.

Con estas acciones, el Gobierno de México ratifica su compromiso de trabajar de la mano con la iniciativa privada y la sociedad civil para dignificar el trabajo agrícola y llevar prosperidad compartida a las familias del campo mexicano.