Hacienda refinancia deuda pública por 238 mil millones de pesos y amplía plazos de pago

El Gobierno de México realizó una operación de refinanciamiento de deuda pública en el mercado local por un monto total de 238 mil 153 millones de pesos, mediante la sustitución de instrumentos con vencimientos entre 2026 y 2043 por otros con plazos que van de 2027 a 2047.

La operación permitió extender en 2.9 años el plazo promedio de la deuda refinanciada, con el propósito de mejorar la composición del portafolio de pasivos gubernamentales y favorecer una mayor profundidad y liquidez en el mercado financiero nacional.

El refinanciamiento incluyó Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (Bondes F), Bonos M y Udibonos, instrumentos utilizados por el Gobierno federal para financiar sus obligaciones y administrar sus compromisos financieros.

De acuerdo con los datos de la operación, del monto total recomprado, 18 mil 823 millones de pesos correspondieron a vencimientos previstos para 2026; 123 mil 910 millones, a compromisos de 2027; 44 mil 94 millones, a vencimientos de 2028, y 51 mil 326 millones de pesos, a obligaciones correspondientes a años posteriores.

La transacción representa la sexta operación de refinanciamiento realizada en el mercado local durante 2026 y forma parte de la estrategia integral de manejo proactivo de pasivos, conforme a los lineamientos establecidos en el Plan Anual de Financiamiento 2026.

Buscan fortalecer la sostenibilidad de la deuda

Con esta operación, las autoridades hacendarias buscan administrar los vencimientos de la deuda pública, reducir las presiones financieras de corto plazo y distribuir los compromisos de pago en un horizonte más amplio.

La extensión del plazo promedio permite reorganizar las obligaciones financieras del Gobierno federal, mientras que la participación de distintos instrumentos contribuye a mantener opciones de financiamiento para diferentes perfiles de inversionistas.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacó que las condiciones obtenidas reflejan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en los fundamentos macroeconómicos de México.

La dependencia reiteró que la estrategia de refinanciamiento se enmarca en el compromiso gubernamental de mantener una conducción prudente de las finanzas públicas, preservar la sostenibilidad de la deuda y cumplir con los límites y lineamientos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026.

El manejo de pasivos mediante este tipo de operaciones constituye una herramienta para reorganizar los vencimientos de las obligaciones públicas sin que el monto refinanciado implique, por sí mismo, una reducción equivalente del saldo total de la deuda.