Josefina Rodríguez invita a turistas a descubrir México a través de sus destinos en Día de Muertos

Josefina Rodríguez invita a turistas a descubrir México en Día de Muertos

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, invitó a las y los turistas nacionales e internacionales a descubrir la diversidad cultural del país durante las celebraciones del Día de Muertos.

Resaltó que se trata de una de las expresiones más representativas de México y por lo tanto, se trata de una oportunidad para conocer las tradiciones que distinguen a sus destinos y comunidades.

Subrayó que en cada estado esta celebración ofrece una experiencia distinta. Por ejemplo, en Michoacán, la Noche de Ánimas reúne a las comunidades purépechas en torno a sus tradiciones, en Campeche, el Festival de Día de Muertos “De Pomuch para el Mundo” preserva una de las expresiones más singulares de la región. En la Ciudad de México, las ofrendas, el Desfile de Alebrijes Monumentales y las celebraciones de San Andrés Mixquic muestran distintas maneras de honrar la memoria.

Asimismo, Guanajuato celebra con festivales y recorridos como el Festival del Día de los Muertos en su capital y el Festival de la Muerte en Dolores Hidalgo, en Puebla, el Festival de la Luz y la Vida, en Chignahuapan, combina tradición y espectáculo, mientras que en Quintana Roo, el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, en Xcaret, reúne expresiones culturales de distintas regiones.

Precisó que Visit México cuenta con una cartelera de cerca de 300 opciones turísticas de norte a sur del país, disponibles mediante un código QR. A través de esta herramienta, es más fácil realizar la consulta de festividades y actividades para planear recorridos y descubrir la diversidad de expresiones culturales que distinguen a México durante esta temporada.

La funcionaria señaló que se estima que durante las festividades llegarán 1.69 millones de turistas a cuartos de hotel, lo que representa un incremento de 1.2% respecto a los 1.67 millones registrados en 2025. Del total proyectado, 1.25 millones corresponden a turistas nacionales y 450 mil a visitantes extranjeros.

Asimismo, se prevé una ocupación hotelera del 58.9%, frente al 58.3% registrado en 2025. La actividad turística durante estas fechas también genera beneficios para las comunidades y los distintos sectores de la cadena productiva, incluidos floristas, productores, artesanas y artesanos, comerciantes y prestadores de servicios.

“Queremos que más personas descubran todo lo que México tiene para ofrecer. Hay muchos destinos por conocer, sabores por descubrir e historias que nos permiten ver a nuestro país desde otra perspectiva. Esta es una oportunidad para recorrer México y encontrar nuevas razones para enamorarse de él.”, finalizó.