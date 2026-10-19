Despliega Defensa a más de 11 mil elementos para atender daños por huracanes y frente frío

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó a 11 mil 276 integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para atender a la población afectada por los huracanes Polo, Rachel, Simón y Trudy, así como por el Frente Frío número 2, mediante la aplicación del Plan DN-III-E en ocho entidades del país.

Desde el pasado 8 de octubre, las fuerzas federales mantienen operaciones de auxilio en Baja California, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sonora y Veracruz, donde se han registrado afectaciones derivadas de estos fenómenos meteorológicos.

Para realizar las labores de emergencia, las autoridades militares dispusieron de ocho helicópteros, 979 vehículos de transporte de personal y ocho unidades de maquinaria pesada, con el objetivo de facilitar las evacuaciones, distribuir ayuda humanitaria y recuperar la infraestructura afectada.

De acuerdo con el balance de la dependencia, hasta el momento se ha logrado evacuar a 5 mil 625 personas hacia zonas seguras y albergues, además de entregar 4 mil 137 despensas y distribuir 50 mil 750 litros de agua embotellada para atender las necesidades básicas de las comunidades afectadas.

Asimismo, el personal militar realizó trabajos de limpieza y desazolve en 150 viviendas y espacios públicos, mediante el retiro de lodo, piedras, ramas y basura acumulados por las lluvias.

En materia de infraestructura, las labores con maquinaria pesada permitieron despejar decenas de kilómetros de caminos y restablecer la circulación en distintas vías de comunicación, facilitando el tránsito y el acceso a las zonas afectadas.

Mantienen fuerza de reserva para emergencias

De manera paralela, en el Valle de México permanece en alerta la Fuerza de Apoyo para Casos de Desastre, integrada por mil 415 elementos preparados para trasladarse a las regiones donde se requiera reforzar las tareas de atención a la población.

Esta agrupación constituye una reserva estratégica destinada a ampliar la capacidad operativa de las unidades militares que actualmente participan en la aplicación del Plan DN-III-E.

Para su movilización, cuenta con cinco aeronaves de transporte pesado y estratégico: dos Boeing 737-800, un Hércules C-130, un CASA C-295 y un Spartan C-27J, además de seis helicópteros, tres MI-17, dos EC-725 y un MD530F.

Estos recursos permitirán establecer puentes aéreos cuando las condiciones lo requieran, con el propósito de trasladar personal, insumos médicos, despensas y otros apoyos indispensables para la atención de las emergencias.

La Secretaría de la Defensa Nacional reiteró que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional continuarán colaborando con el Gobierno de México para auxiliar a la población ante los efectos de los fenómenos meteorológicos y salvaguardar la integridad y el bienestar de las personas afectadas.