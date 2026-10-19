Profeco y Conapred llaman a erradicar la discriminación en establecimientos comerciales

La discriminación en establecimientos comerciales continúa siendo un desafío para garantizar los derechos de las personas consumidoras. Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) destacaron la importancia de prevenir y erradicar las prácticas de exclusión en espacios de consumo.

A través de un artículo colaborativo publicado en la Revista del Consumidor, ambas instituciones señalaron que todas las personas tienen derecho a ingresar a un establecimiento, elegir productos, solicitar servicios y realizar compras sin recibir un trato diferenciado por su apariencia física, tono de piel, origen étnico o vestimenta.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 23.7 por ciento de la población manifestó haber experimentado alguna situación de exclusión en 2022, cifra que pone de relieve la importancia de fortalecer las acciones para garantizar la igualdad de trato.

En la publicación, el Conapred advirtió que el acceso al mercado no debe estar condicionado por la identidad de las personas, por lo que los establecimientos deben evitar el perfilamiento racial y cualquier práctica basada en prejuicios.

Entre las conductas discriminatorias identificadas se encuentran las detenciones o intercepciones injustificadas dentro de los comercios, las revisiones corporales o de pertenencias sin justificación, así como los cuestionamientos sobre la identidad, las actividades y los motivos de visita de las personas consumidoras.

También se señalaron prácticas relacionadas con poner en duda la capacidad económica de los clientes o presumir una situación migratoria irregular a partir de su apariencia.

Estas acciones pueden vulnerar derechos humanos fundamentales, como la igualdad, la libertad de tránsito y la privacidad, además de generar entornos inseguros que limitan el acceso equitativo a bienes y servicios.

Llaman a fortalecer protocolos contra la exclusión

Como parte de las medidas para prevenir estas conductas, Profeco y Conapred subrayaron la necesidad de impulsar la capacitación del sector empresarial y establecer mecanismos que permitan garantizar un trato digno e incluyente en las relaciones de consumo.

Entre las acciones recomendadas destacan la implementación de protocolos objetivos de actuación, la capacitación continua del personal, la supervisión de las prácticas de atención al público y la aplicación de sanciones ante actos de discriminación.

Las instituciones señalaron que estas medidas deben contribuir a que los establecimientos comerciales ofrezcan condiciones de igualdad y seguridad para todas las personas, sin distinciones relacionadas con su origen, apariencia o condición social.

Finalmente, Profeco y Conapred reiteraron que el respeto a la igualdad debe constituir una práctica cotidiana en los espacios comerciales, al tratarse de un compromiso con los derechos humanos y con la protección de las personas consumidoras.