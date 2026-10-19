¿Juan Gabriel para la Medalla Belisario Dominguez? ¿Porqué no?, revira presidente del Senado

A 10 años de la muerte del Divo de Juárez, Juan Gabriel se abre la posibilidad de que pueda ser considerado para la Medalla Belisario Domínguez, post mortem, máxima presea que otorga el Senado (EFE)

El presidente del Senado, Higinio Martínez, abrió la posibilidad de que el extinto cantante de Ciudad Juárez, Juan Gabriel sea condecorado post morten con la Medalla Belisario Domínguez e incluso mencionó también nombres como el empresario Carlos Slim.

“La posibilidad de un mexicano como Juan Gabriel, habría que pensarlo eh, yo cuando menos lo plantearía, que se pensara, todo este país sabe quién es Juan Gabriel, incluso Juan Gabriel fue utilizado su música en este último mundial casi como un himno para los mexicanos, no sólo para la selección nacional”, esgrimió

Juan Gabriel—agregó -- es uno de los mexicanos que más ha unido a este país y pues, digo, si se revisa eso, ¿por qué no?.

Ante el rezago en la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, el máximo galardón que otorga la Cámara Alta, el presidente del Senado, propuso emitir un solo acuerdo para entregar de forma conjunta las preseas de los últimos tres años.

“Como estamos desfasados, atrasados, creo que debemos la del 24, 25 y ahora 26, mi opinión sería que de una vez el Senado de la República acordara entregar las medallas correspondientes a los tres años”, indicó

Sobre los perfiles que podrían recibir esta distinción, el legislador mexiquense se pronunció a favor de priorizar los homenajes en vida.

“Porque hay dos tesis post mortem o en vivo, yo soy de los que sostengo que fundamentalmente si a una gente queremos darle un reconocimiento hay que dárselo en vida, porque no creo que después de fallecido lo tenga presente”, detalló

Al detallar los nombres que ya circulan y se cabildean al interior de las comisiones, Martínez Miranda enlistó a figuras clave de la política, el sector empresarial y las luchas sociales.

“Carlos Slim, he escuchado esa parte de Carlos Slim, de la doctora Sánchez Cordero, he oído la de un dirigente del 68, el tema ahí es que hay varios dirigentes importantes del movimiento del 68, la mayoría fallecidos, que son dirigentes muy importantes que habría que revisar”, insistió

Sin embargo, a pesar de su preferencia por los reconocimientos en vida, el senador puso sobre la mesa una propuesta inusual enfocada en el impacto cultural y el arraigo popular como es el nombre de Juan Gabriel.

“Juan Gabriel ha unido a los mexicanos. Yo que fui asiduo asistente a sus eventos, fundamentalmente en Texcoco, porque se presentó muchas veces en Texcoco y aquí en el Auditorio Nacional y en muchos lugares, yo les puedo decir que nos unía a lo que hoy se denominan fifís y chairos, todos felices juntos, cantando, abrazándonos y vitoreando, divirtiéndonos y dándonos sonrisas y dándonos vida, y todo eso hacía Juan Gabriel”, detalló

Es el único –agregó -que ha unido ahora a chairos y a fifís, a ricos y a pobres. Lo digo en el Palenque de Texcoco, en el Auditorio Nacional, en los conciertos masivos; todas y todos allí.

Asimismo unificó a la comunidad LGTB y a la comunidad heterosexual, todos juntos allí aplaudiendo.