Prepa en Línea-SEP 2026: fechas y pasos de registro e inscripción

La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó su convocatoria para la Prepa en Línea-SEP de este 2026, la cual está dedicada a personas mexicanas que cuenten con certificados de secundaria y a personas extranjeras con estancia que deseen cursar los estudios de nivel superior en línea.

Podrás obtener la certificación con validez oficial en 2 años 6 meses. Las personas de hasta 25 años cumplidos podrán solicitar la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, donde se otorga un apoyo económico de $1,900 pesos bimestrales a través de la Tarjeta del Banco del Bimestral.

Fecha de registro a Prepa en Línea-SEP 2026

El periodo de inscripción para formar parte de la Generación 1 de la Prepa en Línea-SEP será del lunes 19 al miércoles 28 de octubre de 2026, con cierre a las 23:59 horas.

Aquí deberás enviar tu registro, cargar la documentación y completar el Cuestionario Integra para obtener tus claves de acceso.

Podrás resolver las dudad que tengas del registro u otros aspectos de la Prepa en Línea-SEP en la primera sesión informativa agendada para el martes 20 de octubre a las 13:00 horas.

¿Cómo hacer el registro?

De acuerdo con información oficial, para hacer tu inscripción a Prepa en Línea-SEP este 2026 debes:

Entrar a la página de Prepa en Línea-SEP y presionar el banner de la convocatoria vigente.

Ingresar tu Clave Única de Registro de Población (CURP).

Escribir y confirmar tu correo electrónico. Es importante que este se vigente, válido y personal.

Marcar la casilla que confirma que el correo que ingresaste sea personal.

Ingresar el código de verificación.

Confirmar que leíste y aceptas los términos de privacidad de Prepa en Línea-SEP.

Verificar que los datos registrados sean correctos y presionar el botón ‘Concluye tu registro’.

Información y documentación necesaria

Para continuar con el registro el línea deberás tener a la mano la siguiente información para completar tu expediente:

Domicilio actual.

Origen e información de contacto.

Datos de secundaria.

Posteriormente necesitarás subir la documentación:

CURP.

Acta de nacimiento.

Documentos de antecedentes académicos.

Fotografía tipo credencial.

Comprobante de domicilio.

En caso de ser menor de edad, necesitarás la carta de consentimiento parental para el acceso a servicios adicionales de Google Workspace.

Al finalizar, debes hacer clic en ‘Enviar formulario’.

Esta documentación debe ser de escaneos de los originales en formato PDF, legibles, completos y con peso máximo de 1 mega. Las fotografías, copias escaneadas y capturas de pantalla no son aceptadas para el registro.