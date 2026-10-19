Carretera Tamazunchale- Huejutla registra avance de 81.5 por ciento de construcción

Carretera federal Tamazunchale-Huejutla

La modernización de la carretera federal Tamazunchale-Huejutla registra un avance promedio de 81.5 por ciento en 2026, siendo parte de los trabajos de ampliación que lleva a cabo el gobierno federal en esta vía que conecta San Luis Potosí e Hidalgo.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que en este año las obras cubren 37 kilómetros colocados en los tramos Huejutla-Tamazunchale y Tehuetlán-Quetzaltzongo, donde se desplegaron 16 frentes de trabajo.

En Hidalgo, los trabajos comprenden 30 kilómetros y 4 puentes, con un avance de 73 por ciento. En San Luis Potosí, las labores contienen 7 kilómetros y 3 puentes, con un progreso de 90 por ciento.

La SICT indicó que estas obras tienen el objetivo de ampliar la carpeta asfáltica de 7 a 12 metros, con 2 carriles de circulación de 3.5 metros cada uno, uno por sentido y acotamientos laterales de 2.5 metros.

En la primera etapa, realizada en 2025, se obtuvieron 27 kilómetros. En Hidalgo concluyeron 17 kilómetros y 5 puentes, mientras que en San Luis Potosí se avanzó en 10 kilómetros y 5 puentes.

La dependencia federal prevé una inversión total de 7 mil 886 millones de pesos para la modernización, cuya finalización está programada para diciembre de 2029.

El proyecto beneficiará a 133 mil habitantes de ambas entidades y generará 365 empleos directos y mil 461 indirectos.