IMSS: detección oportuna del cáncer de mama con más de 340 mastógrafos

cancer de mama IMSS enfatiza lque con 10 Clínicas de Mama en todo el país, unidades móviles y tecnología digital y atención especializada se busca fortalecer la detección oportuna de cáncer de mama, para lo cual se cuenta con más de 340 mastógrafos (Hugo Balcazar)

Con 10 Clínicas de Mama, unidades móviles y tecnología digital para identificar lesiones sospechosas y agilizar diagnósticos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fortalece las acciones para una detección temprana y oportuna de esta neoplasia.

Para ello, el Seguro Social cuenta con más de 340 equipos de mastografía distribuidos a nivel nacional, 10 Unidades de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama y unidades móviles que acercan los servicios a poblaciones alejadas, a fin de agilizar diagnósticos y brindar tratamiento especializado a las derechohabientes.

La coordinadora de Programas Médicos en el Segundo Nivel de Atención, doctora Arely Peñaloza Nolasco, recordó que el cáncer de mama constituye la neoplasia maligna más frecuente entre las mujeres mexicanas y representa la principal causa de muerte en este grupo poblacional, por lo que su prevención, identificación oportuna y atención integral son prioridades para el Seguro Social.

Ante ello, y en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora este 19 de octubre, la doctora Peñaloza Nolasco destacó que la detección temprana es determinante para mejorar el pronóstico de las pacientes, ya que cuando la enfermedad se identifica en sus primeras etapas, la supervivencia puede alcanzar hasta 95% a cinco años.

Enfatizó que cuando una mastografía identifica alguna lesión sospechosa, la paciente es referida a una Clínica de Mama o unidad especializada, donde se realizan estudios complementarios, como mastografía diagnóstica y ultrasonido, así como biopsia cuando está indicada.

Después, mediante la confirmación histopatológica y la valoración de un equipo multidisciplinario, se determina el tratamiento más adecuado de acuerdo con la etapa clínica y las características biológicas del tumor.

A PARTIR DE QUÉ EDAD DEBES REVISAR TUS MAMAS

La especialista del Seguro Social detalló que como parte de las acciones institucionales, el IMSS desarrolla una estrategia preventiva que contempla la capacitación para la autoexploración mamaria mensual desde los 20 años, exploración clínica a partir de los 25 años y mastografía de tamizaje cada dos años para mujeres de 40 a 69 años, incluso cuando no presentan síntomas.

Estas intervenciones, dijo, se complementan con la evaluación de riesgos mediante la plataforma CHKT en Línea, campañas de sensibilización, búsqueda activa de mujeres candidatas a mastografía y acciones de PREVENIMSS orientadas a fomentar el cuidado de la salud.

Cancer de mama La autoexploración mamaria mensual debe comenzar a los 20 años, exploración clínica a partir de los 25 y mastografía de tamizaje cada dos años para mujeres de 40 a 69 años, incluso cuando no presenten síntomas

Enfatizó además que en las Clínicas de Mama se han incorporado mastógrafos digitales que permiten obtener imágenes de mayor resolución, visualizar microcalcificaciones y lesiones pequeñas, además de almacenar, transmitir y comparar electrónicamente estudios previos.

A ello, se suma la disponibilidad de sistemas de biopsia guiada por imagen, tecnología que facilita la localización precisa de lesiones sospechosas, permite realizar procedimientos menos invasivos y contribuye a reducir los tiempos para iniciar el tratamiento.

Aunado a lo anterior, el IMSS también ha incorporado la estrategia de acto único, fortalecido el Registro Institucional de Cáncer, incrementado y modernizado los equipos de mastografía digital y homologado protocolos de atención oncológica.

DIFERENTES ALTERNATIVAS TERAPEÚTICAS

La doctora Peñaloza Nolasco indicó que en materia terapéutica, el IMSS dispone de alternativas que incluyen cirugía conservadora de mama, mastectomía, reconstrucción mamaria, radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia.

La elección del tratamiento considera factores como el tamaño del tumor, la afectación de ganglios, los receptores hormonales y los biomarcadores tumorales, todo ello, con el objetivo de poder ofrecer a la paciente una atención individualizada.

La paciente no sólo recibe tratamiento oncológico, sino que también cuenta con apoyo psicológico, rehabilitación física, seguimiento médico especializado, vigilancia posterior al tratamiento y reconstrucción mamaria cuando está indicada.

PESO SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA

La doctora Peñaloza Nolasco recomendó mantener un peso saludable, realizar actividad física regularmente, evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, así como acudir de inmediato a valoración médica ante la presencia de bolitas en mama o axila, cambios en la forma o tamaño de los senos, hundimiento del pezón, secreciones o alteraciones en la piel.

La autoexploración mensual permite a las mujeres reconocer las características habituales de sus mamas e identificar cambios que requieren valoración médica, mientras que la mastografía constituye una herramienta fundamental para detectar la enfermedad antes de que aparezcan síntomas.

La lucha contra el cáncer de mama, aseveró, comienza mucho antes del tratamiento, mediante la información, la prevención y la detección oportuna.