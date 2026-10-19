Registro Pensiones Bienestar octubre 2026: calendario, fechas por apellido y módulos para solicitar el apoyo a mujeres y adultos mayores

Pensiones Bienestar octubre 2026 Arrancó el registro de las Pensiones Bienestar para Adultos Mayores y Mujeres.

A través de su cuenta oficial en redes sociales Secretaria de Bienestar del Gobierno de México, Leticia Ramírez, dio a conocer el calendario de registro para las pensiones de Adulto Mayor y Mujeres Bienestar, iniciativa que iniciativa otorga un apoyo económico a las personas adultas mayores de 65 años y a mujeres de 60 a 64 años.

Las personas interesada en incorporarse a uno de estos programas deberán preparar los documentos correspondientes, así como cumplir con el rango de edad señalado.

Pensiones Bienestar octubre 2026: ¿cuándo inicia el registro para Adultos Mayores y Mujeres?

De acuerdo con la información presentada por la Secretaria de Bienestar la mañana de este lunes, el registro para los programas de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar iniciará hoy 19 de octubre y, cualquier persona interesada en recibir el apoyo, tendrá hasta el día domingo 25 de octubre para llevara cabo el trámite en los módulos más cercanos a su domicilio.

Les presentamos el calendario de registro para las pensiones #AdultoMayor y #MujeresBienestar, el cual inicia hoy 19 y concluye el 25 de octubre. Consulta fechas, requisitos y ubicación de los #MódulosBienestar en: https://t.co/bB2dEoAtyg #LaHonestidadDaResultados #ConstruyendoBienestar — Leticia Ramírez Amaya (@Letamaya) October 19, 2026

La ubicación del módulo correspondiente podrás hallarla en el portal oficial del Programa para el Bienestar, ingresando a la sección dedicada al registro de octubre 2026 y registrando tanto tu entidad como municipio.

El trámite de incorporación a las pensiones del Bienestar es gratuito y podrá ser llevado a cabo dentro del horario de 9:00 a 16:00 horas, según lo señala la información de atención de los módulos.

Calendario de registro Pensiones Bienestar octubre 2026: ¿qué día toca a cada letra?

De la misma manera que se ha realizado en convocatorias anteriores, el registro para las Pensiones Bienestar de Mujeres y Adultos Mayores cuenta con un calendario por orden alfabético, es decir, está programado para dar atención de forma escalonada según la primera letra del primer apellido de la persona interesada.

Este octubre 2026, las fechas para el registro de los programas Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, son:

Lunes 19 de octubre: A, B, C.

A, B, C. M artes 20 de octubre: D, E, F, G, H.

D, E, F, G, H. Miércoles 21 de octubre: I, J, K, L, M.

I, J, K, L, M. Jueves 22 de octubre: N, Ñ, O, P, Q, R.

N, Ñ, O, P, Q, R. Vienes 23 de octubre: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sábado 24 de octubre: Todas las letras.

Todas las letras. Domingo 25 de octubre: Todas las letras.

Documentos y requisitos para el registro Pensiones Bienestar octubr 2026

Las personas solicitantes deberán acudir al módulo correspondiente a su domicilio con una serie de documentos y datos de contacto para facilitar la revisión de la información personal durante el proceso de incorporación a uno de los programas.

Según señala la convocatoria del periodo de registro, los documentos necesarios son:

Acta de nacimiento .

. Identificación vigente: puede ser INE, credencial del INAPAM o pasaporte.

puede ser INE, credencial del INAPAM o pasaporte. CURP (impresión reciente).

(impresión reciente). Comprobante de domicilio: no mayor a seis meses; algunad de las opciones señaladas son los recibos de luz, agua o el pago del impuesto predial.

no mayor a seis meses; algunad de las opciones señaladas son los recibos de luz, agua o el pago del impuesto predial. Teléfono de contacto y casa.

¿De cuánto es el apoyo económico de las Pensiones Bienestar Adultos Mayores y Mujeres?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a mujeres y hombres de 65 años o más, contribuyendo al bienestar económico de este sector de la población mediante una transferencia bimestral de 6 mil 400 pesos.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar está dirigida únicamente a mujeres mexicanas de 60 a 64 años, con el propósito de reconocer su contribución a la sociedad y ellas labores realizadas a lo largo de su vida, incluyendo el cuidado del hogar.

En el caso de este programa, el apoyo económico es de 3 mil 100 pesos bimestrales, los cuales se entregan mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.