Detienen al exfiscal César Jáuregui luego de que llevaría su proceso en libertad

César Jáuregui

Fue detenido nuevamente el exfiscal del estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, tras obtener el beneficio de llevar su proceso en libertad.

Jáuregui fue detenido el pasado 17 de octubre por el delito de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, en relación al caso del desmantelamiento de un narcolaboratorio y los agentes fallecidos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

En su audiencia inicial, cuando un juez le permitió llevar su caso fuera de un penal, fue nuevamente detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de traición a la patria, por lo que fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Núm 1. “El Altiplano” en el Estado de México.

La defensa de Jáuregui presentó alrededor de 45 testimonios de testigos, sin embargo, la autoridad judicial consideró que la prisión preventiva era una medida excesiva y orfenó imponer otras medidas cautelares para asegurar la presencia del exfiscal en el proceso penal.

Aunque la FGR solicitó la prisión preventiva por posible riesgo de fuga, el juez lo rechazo.

Entre las medidas está presentarse una vez al mes ante la autoridad judicial en Chihuahua y no salir del país ni del estado. También deberá entregar su pasaporte mexicano y su visa estadounidense, además de no acercarse o comunicarse con los testigos.

La Crónica de Hoy 2026